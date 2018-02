Nikodýmovi to vo vzťahoch neklape: Žiadna žena za to nestojí!

Martin Nikodým je rozvedený a má tri deti – dve s exmanželkou Michaelou a jedného syna s expriateľkou Martinou. Momentálne je oficiálne nezadaný. Napriek tomu však prijal pozvanie do valentínskeho vydania Chart Show.

A pri komentovaní zamilovaných piesní bolo z jeho slov jasne cítiť, že má za sebou nejaké tie sklamania v láske. Pri piesni Lovefool od skupiny Cardigans si spomenul nielen na refrénové slová Love me, love me (Miluj ma), ale s veľavravným výrazom odcitoval aj Leave me, leave me (Nechaj ma). „Pesnička o tom, že láska má byť bez kompromisov. Súhlasím s tým. Naozaj – alebo miluješ, alebo nechaj ju tak a choď preč,” vyjadril sa.

A evidentne pre neho nie je riešením prosiť niekoho, aby zostával vo vzťahu. Podľa jeho názoru zrejme žiadna žena nestojí za veľké trápenie. Možno to vyčítať zo slov, ktoré použil pri piesni Stay with me od Sama Smitha. „On má veľmi nástojčivý ten spev, je taký: Prosím ťa, keď ty odídeš, môj život sa skončí. A pritom to je zásadný omyl, inak,” povedal Nikodým. Nuž, svet sa mu po rozchodoch očividne nezrútil. Už len nájsť tu pravú...