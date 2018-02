Takmer išla nahá! Hatalovej nečakané komplikácie pred plesom

Natália Hatalová, ktorú si určite každý pamätá vďaka populárnej šou SuperStar, je nielen talentovaná speváčka, ale aj krásna žena, ktorá po boku svojho manžela Ladislava doslova žiari. To si mohli všimnúť aj mnohí hostia sobotňajšieho Bratislavského bálu, kde sa objavila aj táto dvojica. Brunetka na tejto akcii prítomných hostí ohúrila nielen spevom, ale aj rafinovanými šatami so sexi výstrihom a rozparkom, v ktorých vyzerala ako morská panna.

No všetko mohlo byť inak. Ako sme sa totiž na bále dozvedeli, pol hodinu pred akciou si ešte nemala čo obliecť. „Som si pomyslela, že asi pôjdem nahá,“ zažartovala Hatalová, ktorej nečakané komplikácie sa však nakoniec v poslednej chvíli vyriešili a módny návrhár šaty priniesol.

„Ono to bolo vlastne preto, lebo sa čakalo na niektoré komponenty, ktoré k šatám patrili. Pol hodinu pred sa dolaďovali detaily, aby to bolo tip-top. Mala som obrovskú radosť z celého výsledku. Čiže to čakanie stálo zato. Boris je jednoznačne slovenský unikát. Podarilo sa mu vytvoriť haute couture v nositeľnej forme. A ja sa teším z každej spolupráce s ním,“ povedala nám speváčka, ktorej to v ten večer podľa nás veľmi pristalo. Aj keď mnohí páni by určite ocenili aj model „cisárové nové šaty“, horšie by to asi bral jej manžel Ladislav... Ale nakoniec bol aj on spokojný a najmä pyšný na svoju polovičku, s ktorou si bál užil.

Natália si s manželom Ladislavom bál nakoniec výborne užila.