Peter Cmorík sa s priateľkou pripravujú na dvojičky: Prezradil, či pôjdu v jeho šľapajách

„Určite budú vyrastať v hudobnom prostredí, tak ako ja. Tomu sa nedá vyhnúť a ani nechcem, aby sa tomu vyhli, lebo podľa mňa kto má rád hudbu a kto esteticky vníma veci, nemôže byť zlý človek. Chcel by som, aby mali túto sféru otvorenú,“ uviedol v rozhovore.

Známy interpret z rodičovstva nemá žiadne obavy, práve naopak. „Myslím si, že keď to zvládli všetci pred nami, tak to určite zvládneme aj my. Druhá vec je, že si musím nejako rozumne naplánovať koncerty, lebo chcem byť čo najviac doma. Veľmi sa na to teším, aj keď treba aj hrať a pracovať. Musím to nejako skĺbiť. A neskôr chcem, aby hrala zas aj Danielka (huslistka Daniela Lovlin, Cmorikova priateľka, pozn. red.), akonáhle už bude môcť od detí trošku uniknúť. Zo začiatku to asi nebude celkom možné, ale neskôr už hej,“ poznamenal 37-ročný rodák z Rožňavy, ktorého nesmierne teší fakt, že sa stane zrovna otcom dvoch synov.

„Ja som zúfalo potreboval aspoň jedného syna, lebo som posledný Cmorik a po meči by sme vyhynuli, naše priezvisko... Takže keď som zistil, že prvé z detí je syn, veľmi som si vydýchol. Druhý syn bol prekvapenie, čakali sme dievča. No bude to chlapec, paráda,“ dodal s úsmevom.