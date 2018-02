Šok na bratislavskej ulici: Doriadený Dangl v sanitke... Preboha, čo sa mu stalo?!

BRATISLAVA - Čo sa mu to, preboha, stalo? Pýtali sa zrejme na zmätení ľudia, keď si všimli na jednej z bratislavských ulíc sanitku, z ktorej záchranári vyvážali na nosidlách Dana Dangla (43). Teda, pokiaľ ho vôbec spoznali. Herec mal totiž hlavu kompletne zabalenú v obväze a celé telo zas pokryté termoizolačnou fóliou, až to vyzeralo tak, že prežil mimoriadne dramatický úraz...

Všetko však bolo úplne inak. Dano Dangl je totiž moderátorom novej zábavnej šou 2 na 1, kde spolu s Adelou Vinczeovou nastražujú rôzne „habaďúry“ na známe tváre slovenského šoubiznisu. Ako prvá si vtipné zlomyseľnosti zlízla Dominika Cibulková, pre ktorú si dvojica pripravila fór so skrytou kamerou.

Tenistku počas jazdy v aute zastavil muž v kostýme policajta, ktorý ju požiadal o spoločnú foto. Keď mu blondínka vyhovela, muž zákona začal zastavovať ďalšie autá a vyzýval vodičov, aby si selfie s Dominikou urobili aj oni. Vrcholom všetkého bolo, keď stopol aj okoloidúcu sanitku.

Dano Dangl sa na prekvapenej Dominike dobre zabával.

Z nej „záchranári“ vyviezli obviazaného pacienta, ktorým nebol nikto iný ako Dano Dangl. Keď si tenistka konečne všimla, že pod termoizolačnou fóliou a kopou obväzov sa skrýva moderátor, okamžite pochopila, že ide o skrytú kameru. Podarený žartík Adela s Danom vymysleli v spolupráci s Cibulkovej manželom Michalom, ktorý ju mal na dohodnuté miesto priviezť.

„Ja som mala hlavne strašné nervy na Michala, pretože on bol večer aj celý ten deň predtým nesústredený. Ja som sa ho pýtala, že láska, čo ideme, kam ideme fotiť? A on, že to iba tak tri fotky pri aute niečo... A ja že čo?“ smiala sa blondínka v štúdiu, keď sa moderátori zaujímali, ako celú situáciu vnímala.

Ak vás zaujíma, aké ďalšie fóriky si pre Dominiku moderátori nachystali, nenechajte si dnes večer ujsť na Markíze premiéru prvej časti 2 na 1, kde uvidíte aj to, ako si tenistka musela vopchať hlavu do kopírky či ukradnúť spinkovačku.