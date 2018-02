Módne (s)hity z premiéry 50 odtieňov slobody: Usadlá Ayisi, dokonalý Bača a Fašiang... Bez fantázie!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských nákupných centier sa v uplynulých dňoch konala slávnostná premiéra záverečnej časti trilógie 50 odtieňov slobody. Tú si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí, ktoré sa do spoločnosti aj patrične vyobliekali. Ako sa im outfity vydarili, zhodnotila módna stylistka Andrea Ziegler.

Vierka Ayisi, tanečnica

Na mladú dámu trochu usadlé. Aj trochu mimo témy. Tie lesklé pančuchy, to je dosť veľký prúser. Išla by som skôr do niečoho sviežejšieho a štýlovejšieho.

Juraj Bača, herec

Dokonalé. Neskutočná štýlovosť vo formálnosti. Skvelé zladené v tých najmenších detailoch.

Bruno Ciberej, moderátor

Ako vždy šmrncovné a štýlové. Veľmi vkusné a zároveň to má nápad.

Erika Bugárová, finalistka Miss Slovensko 2016

Zaujímavá čierno-biela kombinácia. Sako a nohavice nemusia byť ako celok rovnaké. Aj takto to vyzerá dobre a zaujímavo. Môže byť.

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Čierna Gabike pristane. Je to sexi a má to štýl. Oceňujem aj výber doplnkov. Skvele doladené mejkapom a účesom.

Marek Fašiang, herec

Ten svetrík neviem, či je práve práve toto ideálna voľba do spoločnosti. Na deň fajn, ale na večer to chce väčšiu fantáziu. Niečo viac elegantnejšie a trendovejšie.

Natália Hatalová, herečka

Výborné! Pánske prvky v ženskej móde budú vždy šik a sexi. Niet čo dodať.

Veronika Husárová, Miss Slovensko 2007

Táto dáma je zaujímavá osobnosť. Módu vníma veľmi citlivo a zároveň rafinovane. Malé detaily robia veľké veci. A ona to vie. Skvelé!

Karin Haydu, herečka

Sieťované pančuchy sú veľkým trendom. Hlavne v kombinácii s roztrhanými rifľami. Celkom dobre to zladila s čiernou bomberou. Akurát by som zvesila náhrdelník z krku. Stačia veľké náušnice. Príjemne oživené farebnou kabelkou. Výborný účes.

Silvia Kucherenko, modelka

Myslím, že zladené s osobnosťou a príležitosťou. Zaujímavé vlasy. Myslím, že to vystihla. Ostatné je už o subjektívnom hodnotení.