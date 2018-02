Začínajúci herec dourážal Cibulkovú: Vyzerá sprosto, mohla by byť striptérka!

Do populárnej športovkyne sa totiž otvorene oprel začínajúci herec Samko Kennedy, ktorého diváci môžu poznať aj zo seriálu Prázdniny. A Dominike veru nič nedaroval! „Veľa Dominík je na svete, buďme úprimní,“ začal svoje rozprávanie a naznačil, že už len meno našej najznámenjšej tenistky sa mu celkom nepozdáva.

„Dominika, ak toto pozeráš, neprijímaj to ako urážku, prijímaj to ako opisovanie podľa niektorých ľudí a podľa mňa,“ odkázal jej a potom spustil poriadnu nálož. „Nosí stále tú bielu mikinu. Vyzerá v nej sprosto,“ krútil hlavou malý herec a potom sa pustil do opisovania jej fotografie zo zápasu, kde má ruky zdvihnuté dohora.

Samko Kennedy vyhlásil, že Dominika Cibulková vyzerá v obľúbenej mikine sprosto.

„Vyzerá, akoby si holila pazuchy každý deň,“ skonštatoval. Suchú nitku nenechal ani na jednom z jej outfitov. K snímke, kde Cibulková drží kabelku v tvare flakónu od parfému, dodal, že podľa neho ide skôr o lampáš. To však nebolo ani zďaleka všetko. Najväčší úder prišiel, keď sa chlapca spýtali, čo by mohla podľa neho robiť Dominika v prípade, že by nebola tenistka. „Striptérka,“ zaznela jednoznačne odpoveď, ktorá dostala do popuku nejedného diváka.

Dominika Cibulková sa na vyjadreniach malého herca dobre zabávala.

„Ak toto Dominika Cibulková pozerá, tak ja budem o tri dni vo väzení,“ obával sa na záver talentovaný Samko tenistkinej reakcie. Tá však zobrala celú situáciu s nadhľadom a dobre sa bavila. „Je to super! Ten bol úplne úžasný a ten hlas,“ smiala sa bez zbytočnej ješitnosti a urážlivosti. Nádejný herec sa veľmi zapáčil aj moderátorovi Danovi Danglovi.

Ten si však všimol úplne iné prednosti. „On má taký geniálny tón, on je stále vytočený. V takom veku to je obdivuhodné,“ rehotal sa na záplave detskej úprimnosti, na ktorú zrejme nikto tak ľahko nezabudne.