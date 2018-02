Vyplastikovaná česká kráska: Nebezpečná infekcia... Hrozí jej amputácia!

Gabriel Jiráčková z Čiech sa čoraz viac približuje k výzoru najslávnejšej bábiky na svete - Barbie. Za posledný rok si dokonca nechala vylepšiť nielen prsia, ale aj pery. No najnovšie ju postihli nepríjemné zdravotné problémy, o ktorých informovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti Facebook. „Na čas ruším svoje všetky aktivity. Postihla ma flegmóna,“ napísala so smútkom kráska, ktorá tiež priznala, že to nie je žiadna chrípka, ale vážna choroba, ktorá sa jej po roku vrátila. Ako sama blondínka prezradila, infekcia jej postihla končatinu.

A čo to flegmóna je? Ide o veľmi nebezpečný stav, kedy sa bakteriálny zápal šíri mäkkým tkanivom. V priebehu niekoľkých hodín sa môže infekcia rozšíriť do celej končatiny. Tá opuchne, začervená a býva teplejšia ako zdravé končatiny. Toto zápalové ochorenie si vyžaduje liečbu antibiotikami a pomerne často i chirurgické ošetrenie. V prípade, že sa liečba zanedbá, alebo sa na chorobu príde neskoro, môže postihnutý o končatinu prísť - čo znamená amputáciu. Stav ľahko môže prejsť do otravy krvi a tá môže pacienta usmrtiť.

Strach o svoje zdravie má aj blondínka, ale chce s infekciou bojovať „Obávam sa, ale zároveň sa spolieham na regeneračné schopnosti svojho tela,“ priznala Gabriel, ktorá dúfa, že sa jej stav nezhorší. „Sľubujem, že budem bojovať, tak ako vždy so všetkým,“ dodala na záver česká Barbie.