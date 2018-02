Ultra rýchla svadba: Sexica z Markízy sa VYDALA po pár mesiacoch randenia!

AUSTRÁLIA - Koncom decembra oznámila zásnuby, dnes už je z nej vydatá pani! Kontroverzná Petra Palusková (25) sa u nás preslávila ako hviezdička z niekoľkých reality šou, ktorá sa naposledy snažila zabojovať o výhru na markizáckej Farme 9. Keďže sa až do finále neprebojovala, vykašľala sa i na priamy prenos a odletela do Austrálie za svojou novou láskou, ktorú v tom čase mala poznať iba zopár týždňov.

Petra sa ani počas farmárskej šou netajila tým, že by chcela stretnúť pravú lásku a konečne sa usadiť. Nikto však nečakal, že sa to stane takto rýchlo. Len po niekoľkotýždňovej známosti prišli expresné zásnuby. „Ja som dnes povedala áno,“ napísala 21. decembra na Facebook a k statusu pridala zamilovaných smajlíkov aj ikonku zásnubného prsteňa.

Jej vyvoleným by mal byť podľa českého Blesku istý zámožný pán, ktorý žije v Austrálii. Tam sa napokon Petra vybrala namiesto toho, aby sa zúčastnila povinného finále Farmy. Po ďalších pár týždňoch ale prišiel druhý šok. Prsnatá playmate sa už totiž stihla aj vydať.

Na Intagrame najprv zverejnila video z kaderníckeho salóna. „Keďže mám o chvíľu svadbu, rozhodla som sa, že si dám urobiť dlhé vlásky,“ vyznala sa s nadšeným výrazom. O pár hodín na to už na sociálnu sieť zavesila fotografiu v čipkovaných svadobných šatách, kde jej spoločnosť robia dve dámy.

A pridala aj veľavravný komentár. „3 vydaté. Moje najlepšie dievčatá v Austrálii,“ napísala k snímke s neznámymi, ktoré ju, aspoň pokiaľ je možné preložiť z jej prapodivnej angličtiny, všetko učia. Ak by sme totiž do úvahy mali brať úplne doslovný preklad, podľa Paluskovej na zábere nepózujú ženy, ale gril. Nevedno, ako sa Petra dohovára so zahraničným partnerom, no nad svojou lingvistickou zdatnosťou zjavne nezúfa. Veď ako sa hovorí, reči lásky rozumie každý.

Nuž, zostáva len dúfať, že bleskurýchle manželstvo nebude mať aj podobne rýchly koniec. Blondínka je totiž známa tým, že v minulosti už za priateľom z cudziny zdrhla a napokon sa vrátila s ovisnutými ušami, čo má za následok, že playmate má dodnes ukončené len základné vzdelanie.