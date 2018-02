Náhly koniec v televízii: Toto už nikdy viac!

Speváčka Heidi Janků moderovala na obrazovkách TV Barrandov reláciu s názvom Aféry. Podľa najnovších informácií ale s týmto džobom nadobro končí. Dôvodom jej náhleho odchodu má byť fakt, že počas moderovania „neuveriteľných životných príbehov“ musela v najnovších dieloch pritvrdiť.

„Neviem byť tvrdá, neviem sa hádať, neviem vyvolávať zámerne hádky medzi ľuďmi. Táto práca by mi nešla a ani by ma už netešila,“ vysvetlila pre Blesk.cz Heidi, ktorá sa takýmto štýlom rozhodne uberať nechcela. Do Afér išla totiž výlučne s tou podmienkou, že medzi ľuďmi nebude musieť vytvárať „dusnú“ atmosféru a vyvolávať umelé konflikty.

Hoci brunetka odmietla predĺžiť zmluvu, s vedením sa nerozišla v zlom a dvere sú pre ňu v mediálnom prostredí stále otvorené. „Som za tú prácu vďačná, rovnako ako za reláciu Intim, ktorú som na Barrandove moderovala 3 roky,“ dodala na záver Janků, ktorá sa teraz plánuje venovať výlučne svojej hudobnej kariére.

Heidi Janků moderovala Aféry štyrikrát do týždňa. S kontroverzným programom už však nadobro skončila.