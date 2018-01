Najhorší narodeninový darček: Známa slovenská kráska skončila na operácii!

Nakoniec sa však záchrana našla aj na Slovensku. Natáliu v deň jej narodenín zoperoval lekár, ktorý dlhoročne pôsobí v zahraničí, a tak nemusela za zákrokom cestovať až do ďalekého Švajčiarska. Unikátnu operáciu absolvovala ako prvá v našej republike na jednej z bratislavských kliník. Tu by sa totiž mohla podrobiť iba klasickej plastike kolena, kedy sa roztrhnutý väz nahradzuje umelým, čo by následne musela liečiť ešte dlhých 8 mesiacov.

„Bola mi ponúknutá špeciálna metóda mojím lekárom Ivanom Roháľom, ktorý ňou už operoval v zahraničí,“ povedala nám ubolená Natália, ktorú táto možnosť nesmierne potešila. „Táto operácia lieči váš vlastný čerstvo roztrhnutý predný skrížený väz systémom dynamickej vnútroväzovej stabilizácie. To umožňuje jeho prirodzené zhojenie,“ vysvetlil nám tanečnicin lekár.

Čo sa vlastne Natálii stalo, viac o podstúpenom zákroku a ako to s ňou momentálne vyzerá, sa dozviete v našom rozhovore, ktorý s nami absolvovala len pár hodín po operácii.