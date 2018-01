Intímna fotka Cibulkovej z kúpeľne: Takto ste ju a jej polonahého muža ešte nevideli!

BRATISLAVA - Dominika Cibulková (28) patrí k tým známym tváram, ktoré sa so svojími fanúšikmi na sociálnych sieťach pravidelne delia o zaujímavé momenty z pracovného ale aj súkromného života. Aj najnovšie sa na Instagrame pochválila jednou takou fotkou. Zachytáva ju totiž s jej manželom Michalom v naozaj intímnej chvíli. Pozrite, takto ste ju a jej polonahého muža ešte nemali možnosť vidieť!

Dominika Cibulková je so svojimi obdivovateľmi v pravidelnom kontakte prostredníctvom sociálnych sietí. Svoj zaujímavý život športovca pravidelne mapuje a následne fotky zverejňuje na webe. Jednou takou sa pochválila aj najnovšie. Zverejnila snímok, ktorý ju a jej manžela zachytáva v pomerne intímnej chvíli.

Svojich fanúšikov totiž „vpustila“ do svojej kúpeľne a zachytila seba a svojho manžela pri rannej hygiene. Záber bez pochýb potešil najmä ženské oko. Veď zatiaľ čo Dominika je na ňom zahalená od hlavy po päty, jej polovička je zas úplne hore bez. A pohľad na Michalovo vypracované telo ozdobené tetovaním rozhodne stojí za to. Dámy, čo vy na to?