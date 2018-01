Nový rok, nové túžby: Obľúbená Sima Martausová prezradila veľké plány

„Ja si nedávam predsavzatia, volám to, že malé túžby. Jednou takou aktuálnou na tento rok je, že by som chcela vydať nový album, na ktorom by boli aspoň v niekoľkých piesňach so mnou aj dievčatá zo zboru Slovenského rozhlasu. Dúfam, že sa to podarí,“ poznamenala v rozhovore.

Ďalšou túžbou mladej rodáčky z Považskej Bystrice je chodiť i naďalej intenzívne do hôr. „V lete možno vymyslím aj ďalší výstup. Minulý rok som bola na Mont Blancu, to bolo veľmi krásne, doteraz sa z toho veľmi teším. Aj som celkom vládala, kondičku som mala dobrú, akurát tá nadmorská výška mi robila trochu problém. Keď som vyšla nad 4000 metrov, trošku som sa motkala, aj sa mi hlava točila a bolo mi tak ťažko, ale zvládla som to. Stále som si opakovala, že veď aj iným je takisto, že si to nemusím všímať,“ zasmiala sa speváčka, ktorá sa už v nasledujúcich týždňoch chystá na výlet do Tatier.

„Mám jednu kamarátku, s ktorou chodievame do hôr a s ňou sa akurát chystáme na turistiku na Téryho chatu. Ešte neviem kedy, ale určite v blízkej dobe,“ prezradila Martausová.

Okrem turistiky jej posledný rok učarovali aj lyže. „Vždy som mala rada jeseň, lebo vtedy sa dobre chodí na túry, no odkedy som sa naučila lyžovať, milujem aj zimu. Tento rok by som sa chcela dať aj na skialpining, že si ten kopec najprv vyšliapem, až potom sa spustím,“ povedala.