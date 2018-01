Herec, ktorého »nepustili« na Ples v opere 2018, vytočený do nepríčetna: TOTO odkazuje ľuďom!

BRATISLAVA – Herec Lukáš Pavlásek sa prednedávnom postaral o poriadny rozruch. Na sociálne siete sa totiž dostalo video, ako sa bez pozvánky pokúša dostať do Slovenského národného divadla, kde sa práve v tom čase konal Ples v opere 2018. K vzniknutému škandálu sa najnovšie rozhodol usporiadať tlačovú konferenciu, kde nahlas povedal, čo si o celej situácii myslí.

Skúste si o sebe niekedy prečítať takéto výroky,“ reagoval na poznámky ľudí, ktorí sa rozhodli na jeho video reagovať bez toho, aby si pozreli celú nahrávku. „Ako ja som sa tam rval. Nemal som pozvánku, ale bol som slušný. Som sa predstavil, všetko,“ vyhlásil s nadhľadom, keďže išlo o čistú recesiu, ktorú, žiaľ, mnohí nepochopili, hoci bola jasne vysvetlená.

Lukáš s jeho manažérkou Zlaťou v podaní speváčky Lenky Lery Rakarovej, totiž pred niekoľkými týždňami spustili webový sitcom Pavlásek na druhú. Hlavnou postavou je práve Lukáš, ktorý v projekte stvárňuje akúsi anticelebritu, ktorá sa silou-mocou snaží preraziť v slovenskom šoubiznise. Dvojica sa v tomto duchu rozhodla usporiadať aj paródiu na tlačovú konferenciu, kde sa ku kritike na svoj počin vyjadrila.

Verejnosť totiž Lukáša nešetrila a uštedrila mu poriadne drsnú kritiku. Mnohí sa do divadelníka navážali a pýtali sa, čo je on vlastne za herca. „Pri všetkej úcte, Lukáš herectvo roky študoval, hrá v divadle, to herectvo ho normálne živí,“ okomentovala jeden z názorov v diskusii Lera, respektíve Pavláskova manažérka Zlaťa. „Treba tie články aj čítať, nie len idem komentovať, keď ani neviem o čom,“ hneval sa v živom vysielaní herec, ktorý však celý boom okolo svojej osoby berie s nadhľadom, keďže video svoj účel zjavne splnilo.

Lukáš Pavlásek a Lenka LeRa Rakarová sa postarali o poriadny rozruch.

Našli sa však aj takí, ktorí Lukáša neposudzovali len podľa názvu recesistického videa. „Klobúk dole pred týmto tvojim odvážnym názorom medzi týmito debilmi hejtermi, ktorí absolútne nevedia čítať, nepochopili, o čom som ja, o čom je Zlaťa, o čom je tento celý formát,“ poďakoval Lukáš neznámemu mužovi, ktorý sa dobre bavil na tom, ako verejnosť nachytal.

Rovnako ako diskutéri, aj on sa však v rámci svojej postavy poriadne rozohnil a individuálne reagoval na ich konkrétne komentáre. A niektorých veru nešetril. Ak vás zaujíma, ako anonymom naložil, pozrite si nasledujúce video.