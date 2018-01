Prachařová tesne po pôrode prešla drastickou premenou: Za pár mesiacov schudla neuveriteľných 18 kíl!

Agáta Prachařová prešla od pôrodu neuveriteľnou premenou.

PRAHA - Fíha, to je ale zmena! Hviezdna dvojnásobná mamička Agáta Prachařová (32) priviedla na svet svoju dcérku len pred štyrmi mesiacmi, no už teraz vyzerá ako by snáď ani nerodila. Od pôrodu totiž zhodila neuveriteľných 18 kilogramov, čoho dôkazom sú aj jej najaktuálnejšie snímky na známej sociálnej sieti. Nuž, ak sa niekto dokáže pochváliť, že dokáže schudnúť, tak je to rozhodne ona!