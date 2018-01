Slovensko sa rozlúčilo s legendárnym Mariánom Labudom (†73): Rodina v slzách, neutíchajúci potlesk a... Prišiel aj Otík!

VIDEO: Priamy prenos z poslednej rozlúčky

12:38 Padá opona. Posledná rozlúčka s legendárnym Mariánom Labudom sa skončila. Česť jeho pamiatke!

12:37 Rodina Mariána Labudu sa neubránila slzám.

12:32 Premieta sa zostrih z divadelných predstavení Krajčírky, Krcheľ nesmrteľný, Ujo Vankúšik, Tiso, Odchádzanie, Zlatí chlapci a Moja mama mala brata

12:28 Daniel Fischer sa s Mariánom Labudom rozlúčil aj interpretáciou Sonetu 66

12:24 Hovorí Daniel Fischer, člen Činohry SND

„Hovoril som si, že raz aj ja budem taký dobrý herec, ako vy... Že budem členom Činohry SND, netušiac, že o pár rokov neskôr budeme kolegami.“

„Mal som to štastie, že ste si ma pripustili k sebe a zobrali ste si ma tak trochu pod svoje krídla.“

12:22 Prihovára sa mladá členka Slovenského komorného divadla v Martine Jana Kovalčíková

„Milý pán Labuda, ďakujem za váš záujem i pozornosť nám mladým a posielam vám tam hore tri pusy na čelo. Zbohom,“

12:18 Hovorí herec František Kovár, člen Činohry SND

12:14 Obľúbenú ľudovú pieseň Mariána Labudu - Tichá voda do Dunajka padala spieva herečka a členka vokálnej skupiny Fragile Helena Krajčiová. Na klavíri ju sprevádzala Ľubica Čekovská.

12:10 V sále sa práve premieta filmový a televízny zostrih

12:06 Prihovára sa Dušan Jamrich, člen Činohry SND. Prečítal kúsok zo stĺpčeka, ktorý Marián Labuda písal do TV Oko: „V Maďarsku som 2 týždne filmoval a nikto nespoznal, že neviem po maďarsky. S mojim nem a igen som sa vždy trafil. Podobne sa mi to darilo aj v Rumunsku. Neviem, asi som meňavka. Viem sa prispôsobiť okoliu.“

„Marián, ďakujem ti, že som mal možnosť, ako by bol povedal náš kamarát Juraj Slezáček, žiť v čase tvojho žitia. Nech je ti rodná zem ľahká.“

12:02 S Mariánom Labudom sa prichádza rozlúčiť aj český herec Bolek Polívka.

„Mal som štastie, že som býval s Mariánom v jednom karavane, ako sa hovorí - v maringotke. Bolo to dlho, bolo to dojemné a krásne. Raz som pospával, ako zvyčajne. A prišla jedna pani redaktorka na interview. A hovorí mu tak potichu: On je niekdy na vás odporný, ten pán Polívka. A Marián povedal: Pani redaktorka, celý život túžil, aby bol malý a tlstý. Nikdy sa mu to nepodarilo. Odpusťme mu to.“

„Priateľ drahý, dúfam, že sa stretneme v tej našej maringotke.“

11:57 „Spolupráca s Mariánom Labudom bola úžasná skúsenosť a nebojím sa povedať - výcvik. Veľa som sa od neho naučil. Školil ma. Naučil ma veľa o povahe hercov,“ Martin Šulík, filmový režisér. „Ak narazil na kolegu, ktorý skúšal veľa a rád, tak trpel... A o chvíľu trpel aj ten kolega,“ pobavil prítomných.

11:53 „Ty keď si sa s človekom nepoláskal, tak si sa s ním aspoň s láskou pohádal,“ pobavil prítomných režisér Juraj Nvota. „Milý Marián, budeš nám veľmi chýbať a budeme na teba spomínať. To ti hovorím za celé divadlo Astorka Korzo '90.“

11:50 Práve sa premieta zostrih z divadelných predstavení: Mein Kampf, Každý má svoju pravdu, Ako sa vám páči, Ženba a Macbeth.

11:46 Na javisko prišla herecka Emília Vášáryová. Prihovára sa.

„Ja sa ti dnes chcem prihovoriť s úsmevom na tvári, ako tvoja obdivovateľka. A ty to dobre vieš. Po každom predstavení som sa ti prihovorila, ako tvoja verná fanynka.“

„Som rada, že som ťa mohla spolu s mojím mužom poznať a mohla ťa nazvať našim priateľom. Chcela by som povedať, že toľko krásy a energie, ktorú som zažila pri tebe, pri tvojich predstaveniach... Ďakujem ti za všetko, neviem, kde teraz si. Možno tam hore a smeješ sa, až sa oblaky trasú. Odpočívaj v pokoji.“

11:42 Na javisku hovorí herec Milan Kňažko.

„Čím som starší, tým je na svete stále menej ľudí, ktorým nemusím veľa hovoriť, aby chápali. Tvojím odchodom, Marián, som teraz oveľa chudobnejší.“

„Prežil som s tebou, Marián, veľkú časť svojho života a ďakujem ti za to!“

11:36 Rodina Mariána Labudu

11:33 Prihovára sa Martin Huba, člen Činohry SND, s ktorým Marián Labuda dlhé roky zdieľal šatňu.

„Vďaka ti, Marián. Ty teraz už vieš všetko. Nás to zmúdrenie ešte len čaká. Ale natoľko múdri sme už teraz, že vieme, že sa mu nevyhneme. Odpočívaj v pokoji!“

11:31 Bratislavský župan Juraj Droba

11:30 Práve sa premieta zostrih z divadelných predstavení: Komédia o bohatci a lazarovi, Svadba, Jubileum, Macbeth, Višňový sad a Don Juan.

11:25 Jozef Nemec, starosta obce Hontianske Nemce, kde sa legendárny herec Marián Labuda narodil:

„Dovoľte mi v mene nás Nemčanov rozlúčiť sa s našim rodákom Mariánom Labudom.“

„Dnes sa naposledy lúčime s našim významným rodákom Nemčanom. Veriac, že bude radosť opäť rozdávať v nebi a Boh ho bude odmeňovať tými najlepšími úlohami. Dnes ti, Marián, dávame posledné zbohom.“

11:23 Prihovára sa nový riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička

„Keď som nastupoval do Činohry, modlil som sa, aby počas môjho pôsobenia nenastala takáto situácia.“

„Dovoľne mi manželke, synom a celej rodine vyjadriť úprimnú sústrasť.“

„Pán Labuda, neviem, či by ste boli spokojný s týmto mojim výkonom, pravdepodobne nie. Ale viac urobiť v tejto chvíli nie je v mojich silách. Ďakujem za veľa, odpočívajte v pokoji.“

11:20 Spisovateľ Ľubomír Feldek

Herec Štefan Kožka

Český herec Bolek Polívka

10:15 Pri truhle stoja na čestnej stráži mnohí hereckí kolegovia Mariána Labudu.

11:09 Ako prvý sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril Marián Chudovský, generálny riaditel SND.

„ V krátkom čase, v období len jedného mesiaca veje nad naším divadlom čierna vlajka. Platí to už nejaký čas, že divadelníci odchádzajú po troch.“

„Bude veľmi chýbať svojim kolegom v divadle, no hlavne svojim najbližším. Nesmierne miloval, vážil si a ctil svojich rodičov, neskôr aj svoju manželku, veľký kus srdca patril aj jeho synom a vnúčatám.“

„Odchádza od nás herec mnohorakého talentu.“

11:05 Na úvod ceremónie hrá pieseň Ave Maria.

11:03 Na javisko nakráčala čestná stráž prezidenta Andreja Kisku a priniesla veniec.

11:00 Posledná rozlúčka s Mariánom Labudom v SND práve začína.

10:58 S Mariánom Labudom sa prišli rozlúčiť aj bývalá premiérka Iveta Radičová a herci Andy Hryc a Juraj Bača.

10:55 Program poslednej rozlúčky s Mariánom Labudom v SND

10:50 Na javisku je vystavená truhla, okolo ktorej je poukladaných niekoľko farebných vencov.

10:40 Prítomní smútiaci sa vo foyer divadla podpisujú do kondolenčnej knihy.

10:35 S Mariánom Labudom sa prišiel rozlúčiť aj jeho kolega z legendárnej komédie Vesničko má středisková, maďarský herec János Bán, ktorý vo filme stvárnil Otíka.

10:30 Prichádzajú smútoční hostia. Medzi nimi herec Milan Lasica s manželkou Magdou Vášáryovou.

Profil Mariána Labudu

Herec Marián Labuda starší patril na divadelných doskách medzi stálice. Počas svojej kariéry natočil desiatky filmov, v 80. rokoch 20. storočia bol jedným z najobsadzovanejších hercov v bývalom Československu a bol najobsadzovanejším slovenským hercom v českých filmoch.

V roku 2014 urobil nečakané rozhodnutie a verejnosť prekvapil svojím vyhlásením, že s herectvom nadobro končí. To, že nevládze stáť na nohách, si všimli aj diváci na októbrovej premiére jeho ostatného filmu Andělé všedního dne. Mohli za to nielen pribúdajúce roky, ale aj zhoršujúca sa cukrovka a nadváha. Vzápätí sa však objavilo aj umelcovo konštatovanie, že správny herec nikdy nekončí, ak skutočne nemusí.

Kruh priateľov českej kultúry nazval v roku 2009 Mariána Labudu st. "veľvyslancom slovenského herectva v Čechách". On to vnímal ako ocenenie jeho dlhoročného hlásania česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Česká republika sa mu stala osudnou aj v jeho osobnom živote. V novembri 2005 na diaľnici neďaleko Veľkej Bíteše spôsobil smrť dvom ženám. Narazil do nich na zľadovatenej ceste, kde obe ženy zostali po havárii svojho auta. Okresný súd v českom Žďári nad Sázavou ho odsúdil na trest odňatia slobody na desať mesiacov s podmienečným odkladom na 30 mesiacov. Zároveň mu zakázal viesť motorové vozidlá. To však nebola jeho prvá havária na českých cestách. V marci 2000 bol účastníkom dopravnej nehody v okrese Tábor. Vtedy sedel vo vozidle ministra kultúry SR Milana Kňažka spolu s hercom Milanom Lasicom. Labuda pri havárii utrpel niekoľko zlomenín. Česko mal však rád. V relácii Karla Šípa Všechnopárty (2009) dokonca s úsmevom skonštatoval, že ak by mal umrieť, tak radšej v Čechách. "Určite by mi tu prišlo aj viac ľudí na pohreb" (reagoval úsmevne na svoju nehodu z roku 2005).

Marián Labuda st. sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemcoch v rodine krajčíra. Dlhé roky bol k rodnej obci citovo pripútaný, situácia sa však zmenila (v 90. rokoch minulého storočia bol za spoločný štát s Čechmi, nebrojil proti Maďarom, a tak mu rodáci dali najavo, že je zapredanec). V roku 1965 absolvoval Labuda štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Už počas štúdia niekoľkokrát hosťoval v Slovenskom národnom divadle (SND), kde bol potom v rokoch 1965-1968 riadnym členom Činohry SND. V roku 1968 spoluzakladal bratislavské Divadlo Na korze, ktorého členom bol do roku 1971. V rokoch 1971-1989 bol členom činohry Novej scény (NS) v Bratislave, kde sa od komických a tragikomických postáv prepracoval k veľkým dramatickým úlohám. Exceloval v mnohých hrách, okrem iných napríklad ako Seňka Gromov v dramatizácii Šukšinových rozprávok, Malcolm v Macbethovi, či ako tajomník v Čaji u pána senátora. Od 1. januára 1990 bol M. Labuda st. členom Činohry Slovenského národného divadla. Tu si ho diváci pamätajú napríklad ako Leona v predstavení Jeana-Clauda Grumberga Krajčírky (2002), v Troch sestrách Antona Pavloviča Čechova stvárnil postavu Ivana Romanoviča Čebutykina (2008), účinkoval v hre amerického dramatika Neila Simona Zlatí chlapci (2010), či v komédii Carla Goldoniho Vejár (2010).

Svoj hlas prepožičal aj dabingu, hlavne rozhlasovému. Nahovoril i niektoré rozprávkové postavičky na plátne a kazety pre deti. Účinkoval v desiatkach rozhlasových hier, televíznych inscenácií a filmov. Svoje herecké umenie predviedol aj na popredných divadelných scénach v Českej republike (Národné divadlo v Brne, Mestské divadlo v Zlíne, Divadlo na Vinohradech v Prahe). Na Slovensku hosťoval v bratislavskom Divadle Aréna, v roku 2005 exceloval v inscenácii Tiso. V roku 2013 mala v Bratislave premiéru hra Petra Pavlaca Moja mama mala brata v Divadle Astorka Korzo '90. Účinkoval v nej spolu so svojím synom Mariánom Labudom ml. Najviac ho diváci poznali vďaka mnohým filmovým postavám najmä v českých, ale aj slovenských filmoch. Jeho najkrajšou a najznámejšou filmovou úlohou je vodič Pávek z Menzlovej komédie Vesničko má středisková (1985). Režisér Jiří Menzel obsadil Labudu aj do úlohy obchodníka Waldena v jeho filme Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Prvé filmové skúsenosti získal Marián Labuda st. pod vedením režiséra Petra Solana, s ktorým nakrútil film Kým sa skončí táto noc (1965). Nasledovali filmy Zmluva s diablom (1967), Pacho, hybský zbojník (1975), Ružové sny (1976). Začiatkom 80. rokov 20. storočia si ho všimli českí režiséri. Juraj Herz mu zveril titulnú úlohu v komédii Buldoci a třešně (1981), s epizódnymi úlohami prišli Dušan Klein (Radikální řez, 1983) a Jiří Krejčík (Prodavač humoru, 1984). Českí režiséri ho obsadili aj do ďalších filmov: Anděl svádí ďábla (1987), Dobří holubi se vracejí (1988), Vážení přátelé, ano (1989), Konec starých časů (1989), Žebrácká opera (1991), Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (1993), Andělské oči (1994), Král Ubu (1996), Taková normální rodinka (2008). Aj české deti ho poznajú z rozprávok, napríklad Lotrando a Zubejda (1996), Pták Ohnivák (1997) a i. Na Slovensku si Labuda napríklad zahral vedľajšiu mužskú úlohu vo filme Záhrada v réžii Martina Šulíka (1995). Hral aj v ďalšom jeho filme Krajinka (2000). Objavil sa v snímke maďarského režiséra Istvána Szabóa Stretnutie s Venušou (1991). Nakrúcal v nemeckej a rakúskej televízii. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch aj televíznych seriáloch, napríklad v Česku Rodinná pouta (2004), na Slovensku v Ordinácii v ružovej záhrade (2007). Predstavil sa aj v českom filme Andělé všedního dne (premiéra 1. október 2014), v roku 2015 mala premiéru česká rozprávka Zlatovláska v réžii Václava Vorlíčka.

Za stvárnenia rôznych charakterov si Marián Labuda st. prevzal niekoľko ocenení: v roku 1996 Českého leva za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Martina Šulíka Záhrada (1995), v roku 1999 prémiu Literárneho fondu za mimoriadny umelecký výkon v hre Yasminy Rezy Kumšt. Za mimoriadny prínos v rozvoji slovenského umenia získal v roku 2004 Cenu ministra kultúry SR. Labuda bol držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v oblasti kultúry (2005). V tom istom roku získal Cenu za najlepší mužský herecký výkon v ankete divadelných kritikov Dosky 2005 v hre Tiso. V roku 2007 mu na festivale Artfilm udelili ocenenie Hercova misia a na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach si osobne pripevnil bronzovú plaketu so svojím menom. V roku 2009 získal výročnú cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo, v Trenčianskych Tepliciach si prevzal Cenu Karla Čapka za rok 2008. V roku 2012 pribudla pamätná tabuľa s jeho menom na Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.

V roku 2007 vydal publicista Ján Štrasser knihu rozhovorov s Mariánom Labudom - Herec je vždy na očiach. V otcových šľapajach ide aj jeho syn, uznávaný slovenský herec Marián Labuda ml. a dokonca už aj jeho vnuk. Všetkých troch privítala v zábavnej šou Zlaté časy koncom roku 2017 moderátorka relácie Elena Vacvalová a jej stály hosť Milan Lasica. Marián Labuda zomrel 5. januára 2018 v Bratislave vo veku 73 rokov.