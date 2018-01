Vášáryová sa zo smrti Labudu zrútila: Veľmi ma to vzalo!

Obrovský šok zasiahol mnohých minulý týždeň v piatok, keď sa potvrdili informácie, že legendárny slovenský herec Marián Labuda vo veku 73 rokov zomrel. Skolaboval v garáži svojho domu. Hoci mu jeho manželka Vierka a okoloidúci muž poskytli prvú pomoc, umelca sa zachrániť nepodarilo ani privolanej záchranke. Jeho smrť zasiahla nie len rodinu, ale aj mnohých priateľov a známych, medzi ktorých patrila aj známa herečka Emília Vášáryová. Tá smrť kolegu, ktorý bol aj jej osobným priateľom, nesie veľmi ťažko.

„Marián bol so svojím obrovským talentom a neskutočnou energiou výnimočný zjav. Takisto s jeho zvláštnou autenticitou, ktorú skrýval v horúcich krásnych očiach a v neposlednom rade úžasným zmyslom pre humor, ktorý vedel fantasticky interpretovať na javisku aj pred kamerou. Bol to jeden z mojich najobľúbenejších hercov. Vždy mu patril môj obdiv. Chodila som na jeho predstavenia aj v čase, keď ešte nebol mojím kolegom. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo, a súcitím aj s celou rodinou. Jeho pani je zamestnaná u nás v divadle a ešte pred pár dňami som ho nechala pozdravovať s vedomím, že je mu už zase trošku lepšie. Viem, že ešte veľmi chcel pracovať, ale už to celkom nešlo. Bolo to pre neho zrejme veľmi ťažké obdobie a prežívala som ho spolu s ním. Predsa len to čaká každého z nás. Napriek tomu ma to veľmi vzalo. Bol to priateľ mňa aj môjho muža,“ povedala pre kultura.pravda.sk herečka, ktorá vyjadrenie zverejnila aj na fanúšikovskom profile na sociálnej sieti.