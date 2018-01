Nezrovnalosti v legendárnych Susedoch: A na TOTO úplne zabudli?!

Posledná časť tretej série v roku 2007 skončila príjemným prekvapením. Lászlova manželka Ildikó prehlásila, že je tehotná. Fanúšikovia teda očakávali, že bláznivá maďarská rodinka sa do svojho bytu nasťahuje aj malým prírastkom. Nič také sa však nestalo a o dieťati teraz nepadla ani najmenšia zmienka.

Ildikó a László sa ďalšieho dieťaťa možno naozaj dočkajú.

Protagonisti Susedov sa teda rozhodli vysvetliť, ako to s najmenším členom klanu Komáromovcov vlastne je. „Bol to planý poplach, Ildikó si iba myslela, že je tehotná,“ povedal pre portál markiza.sk Peter Marcin. Jeho kolega Andy však, naopak, vôbec nevylučuje, že by sa potomok Lászla a Ildikó ešte v budúcnosti objavil.

„Ak zistíme, že by sa nám to dieťa do deja hodilo, tak ho niekde vyhrabeme. Možno vyviedlo nejaký veľký prúser, takže o ňom László a Ildikó odmietajú hovoriť. Napríklad, že je momentálne v polepšovni,“ zamyslel sa Kraus. Vyzerá to teda tak, že tvorcovia túto myšlienku ešte úplne neuzavreli a divákom nezostáva nič iné, len sa nechať prekvapiť.