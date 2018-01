Zuzana Plačková si otvorila ústa: Skončí na polícii?!

BRATISLAVA - Rupli jej nervy! Zuzana Plačková (26) je verejnosti známa najmä vďaka tomu, že si často nedáva pred ústa servítku a na rovinu hovorí to, čo si myslí. Okrem toho má brunetka aj veľmi pozitívny vzťah k móde a šatník si rada zásobuje tými najluxusnejšími kúskami. Najnovšie ju však tento koníček priviedol k tomu, že sa jej vyhrážajú udaním na polícii.

Zuzane totiž padli do oka tenisky, ktoré našla na jednom z instagramových exkluzívnych bazárov. Predávajúca však podľa jej slov nedokázala doložiť doklad o ich kúpe a nezdala sa jej ani príliš nízka cena. „Pozrela som na profil a po prvých štyroch príspevkoch som zistila, že dávajú Chanelky za 400/500€, ide o lacné Turecko,“ rozhorčila sa Plačková na svojom profile a upozornila fanúšikov, že podľa nej bazár predáva fejky.

Playmate sa onedlho na to začalo ozývať množstvo žien, ktoré tvrdili, že i ony mali už s obchodom negatívne skúsenosti a domov im miesto vytúženého kúsku prišla obyčajná lacná napodobenina. Odozva majiteľky bazáru však na seba nenechala dlho čakať. „Slečna, čo vlastní stránku sa mi vyhráža, že ma udá... Tak nech sa páči, neviem, či ju neudám skôr ja za to, že vám predáva drahé fejky,“ rozčúlila sa brunetka na adresu podnikateľky.

Zuzane Plačkovej sa ozvalo množstvo údajných zákazníkov, ktorí mali byť oklamaní.

Tá sa zasa na svojom profile bráni, že správy od údajných zákazníkov, ktoré Zuzana vyvesila na svoj profil, pravé nie sú, a ide o obyčajné osočovanie od ľudí, ktorí u nej nikdy nenakupovali. Nech je to už akokoľvek, vyzerá to tak, že pokiaľ aj Zuzana skončí pre udanie na polícii, podobne bude na oplátku konať aj ona. Ako totiž sama napísala, je nesmierne alergická na to, keď sa niekto takýmto spôsobom snaží ľudí oklamať.