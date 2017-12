Pomoc deťom je blízka aj známym osobnostiam: Vášáryová bude ambasádorkou Plesu v opere

Ples v opere každoročne poukazuje na celospoločenské problémy, ktoré si zaslúžia pozornosť širokej verejnosti. Aj tento rok dostalo pozvánku na Ples v opere 300 párov významných osobností z oblasti medicíny, kultúry, vedy, športu, politiky a tretieho sektora, ktorí svojou účasťou prispejú na dobrú vec. Prvýkrát hostia na dobročinný účel podujatiaprispeli v roku 2010. Finančné výťažky z jednotlivých plesov putujú každý rok v plnej výške na pomoc tým, ktorí ju v našej spoločnosti potrebujú.

Pomoc deťom k plnohodnotnému vzdelaniu

V poradí už 18. ročník dobročinného Plesu v opere otvára dôležitú tému vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, ktorým sú kladené prekážky pri štúdiu a osobnom rozvoji na bežných školách. Hlavným cieľom jedného z najvýznamnejších dobročinných podujatí na Slovensku je v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami – Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko – vytvoriť program, ktorý pomôže pripraviť školské prostredie na ich plnohodnotné vzdelávanie.

Emília Vášáryová ako ambasádorka dobročinného poslania Plesu v opere

Charizmatická herečka sa nikdy netajila svojou ochotou pomáhať. Už od založenia Plesu v opere je stáloučlenkou Čestného plesového výboru a spolu s ďalšími významnými osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života dohliada na to, aby bola táto prestížna udalosť zárukou vysokej spoločenskej úrovne. Nestarnúca držiteľka Českého leva sa zároveň stala prvou ambasádorkou dobročinného Plesu v opere a je ňou aj tento ročník.

„Som rada, že sa Ples v opere tohto roku rozhodol pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Myslím si, že o tejto téme je už potrebné na Slovensku a v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie. Mnohí z nás možno ani len netušíme, čo všetko musia podstúpiť rodičia a tieto deti na svojej ceste za vzdelaním a za plnohodnotným životom. Je to každodenný boj a my im v tom musíme pomôcť,“ vysvetľuje herecká legenda, ktorej celé vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu.

Minulý rok sa vyzbierala rekordná suma, prekoná ju tento ročník?

Od roku 2010 Ples v opere rozdelil už neuveriteľných 1,5 milióna eur. Od roku 2012, kedy organizátori stanovili minimálnu sumu príspevku vo výške 500 Eur na pár, sa iba v tomto jednom roku vyzbierala suma pod 200 tisíc eur (199 562 eur). Minulý, sedemnásty, ročníksa do histórie zapísal s prívlastkom rekordný, pretože sa vzácnym hosťom podarilo vyzbierať historicky najvyššiu sumu - celkovo 239 932 eur. Otázkou teda zostáva, či blížiaci sa 18. ročník finančným príspevkom túto hranicu prekoná.

Dobročinný zámer podporí premiérovo aj Dominik Hrbatý

Jedným zhostí, ktorí už onedlho prispejú na podporu kvalitného vzdelania a plnohodnotného života pre deti so zdravotným znevýhodnením, bude premiérovo aj tenisová legenda Dominik Hrbatý. Aj on je zástancom toho, že medzi ľuďmi by sa nemali robiť rozdiely a všetci, bez rozdielu, by mali dostať v živote rovnaké šance.„Každé dieťa má právo na vzdelanie, či je zdravé alebo zdravotne znevýhodnené. Fyzické postihnutie nie je niečo, pre čo by dieťaťu malo byť odopreté rovnocenné vzdelanie.“hovorí oceňovaný športovec.

