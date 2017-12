Vulgárna exfarmárka v ultra mini: Sexi pózy s holou ri*ou pri stromčeku!

BRATISLAVA - Daniela Nikoleta Kortišová (22) sa do povedomia verejnosti dostala pred dvomi rokmi vďaka markizáckej reality šou Farma. Už vtedy plavovláska pútala pozornosť svojími napumpovanými perami či bujným poprsím. Odvtedy však svoj výzor ešte viac vyumelkovala a k tomu prispôsobila aj svoje vystupovanie. To totiž na sociálnych sieťach častokrát hraničí s vulgárnosťou. Najnovšie zavesila na web fotku z Vianoc. Je na nej v sexi póze pri stromčeku a... Preboha, veď jej z tých ultra mini šiat vytŕča holý zadok!

Daniela Nikoleta Kortišová sa v roku 2015 objavila v markizáckej reality šou Farma. No viac ako správaním či šikovnosťou tam na seba upozornila svojím výzorom. Dlhé blond vlasy, bujné prsia, no najmä napumpované pery - presne takto považskobystrická Barbie dorazila na statok.

Na Farme blondínka z tuningovej súťaže krásy: Nárazníky má teda riadne!

Odvtedy ubehli dva roky a exfarmárka svoj výzor ešte viac „vylepšila“. Dala si dopumpovať ústa a dnes by nimi mohla konkurovať Silvii Kucherenko... No ani jej prsia nezostali bez ďalšieho zásahu. Svoje už aj tak veľké vnady podporila silikónovými výplňami a rada ich vystavuje na obdiv viac odhalené ako zahalené.

Najnovšie sa na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkou z Vianoc. No a hlboko veriaci by sa pri pohľade na ňu aj trikrát prežehnali. Plavovláska totiž pred stromčekom stojí v sexi póze a na sebe má také ultra minišaty, že jej nezakryjú ani celý zadok. Doslova do objektívu fotoaparátu vystrčila svoju holú r*ť. Veď pozrite sami!

