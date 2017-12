Životné tajomstvo režiséra a večného mládenca Jozefa Bednárika: Pre toto skoncoval so ženami!

BRATISLAVA - Jozef Bednárik (†65), ktorý by sa tento rok dožil 70 rokov, je dodnes známy tým, že celý svoj život zasvätil divadlu, ktoré označoval za svoju jedinú lásku. Rodák zo Zelenča bol umelcom telom i dušou a počas svojej dlhoročnej kariéry nebol spájaný so žiadnou ženou. Tak tomu však nebolo vždy...

Jozefovi sa podarilo zamilovať ešte počas štúdia na vysokej škole. Bolo to práve sklamanie zo študentskej lásky, ktoré legendárneho režiséra podnietilo k tomu, aby so ženami skoncoval a naplno sa začal venovať divadlu.

Na fenomenálneho umelca pikošky zo súkromia nabonzoval jeho dlhoročný kamarát Dušan Kaprálik, počas vianočného koncertu na Novej Scéne. Ten bol tento rok venovaný práve slovenským legendám, vďaka ktorým na Slovensku vznikli fenomenálne muzikály, na ktoré spomíname dodnes.

Obrovský podiel na vzniku hudobných predstavení mal jednoznačne aj Jozef Bednárik. „Jožko, prepáč, nebudem ťa chváliť. Ohovárať ťa budem,“ začal hovoriť Dušan Kaprálik, ktorý svoje rozprávanie venoval práve „Béďovi“. Toho spoznal vďaka šúdiu na vysokej škole. „My dvaja sme boli jediní z ročníka, kto nebol z Bratislavy, takže sme bývali spolu na internáte,“ rozhovoril sa a prezradil, čo Jožka viedlo k tomu, aby so ženami sekol.

„Jožko mal veľkú lásku a tá mu odišla do Švajčiarska. Sklamanie, strašná vec... a povedal si: ja som so ženami skončil, skončil! Zostáva mi len divadlo,“ povedal herec, ktorý si zo „spolubývania“ s Bednárikom odniesol množstvo nezabudnuteľných a vtipných historiek. Jozef bol dokonca ochotný túlať sa celú noc po hlavnom meste, len aby si jeho kamarát mohol užiť s frajerkou.

„Poprosil som Jožka, aby neprišiel domov. Ten si nakúpil alkohol, asi 5 litrov, nosil to v taške a chodil po baroch. No a keď boli tri hodiny v noci a vyhodili ho z barov, tak skončil na stanici medzi staničnými upratovačkami. A keď sme sa ráno stretli - ja po prehýrenej noci s frajerkou on po prehýrenej noci s upratovačkami,“ rozosmial na záver svojho rozprávania divákov Dušan, ktorý mal tú česť nazývať fenomenálneho Bednárika priateľom.