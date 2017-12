Lukáš Latinák si užíva Vianoce naplno: Prezradil, čo má na nich najradšej

„Keď som bol malý, púšťali sme sa celé Vianoce na sánkach. Najdôležitejšie bolo zabrzdiť skôr, ako bol pomník padlým hrdinom, lebo o to sa dalo rozbiť si hlavu. Trebalo veľmi hamovať doprava. A tie sánky, na ktorých sme sa spúšťali, boli zároveň také staré, železné a keď zem posypali popolom, aby sa ľudia cestou do kostola nezabili, tak to hádzalo iskry. To bolo super,“ zaspomínal si obľúbený rodák z Brezna v rozhovore.

Ako starší zas podľa vlastných slov podľahol lyžovaniu. „Otec mi potom kúpil dokonca taký celý lyžiarsky overal za sto mariek z Nemecka. Vtedy som bol frajer. Vyzeral som na tom svahu ako Maďari. Oni mali najlepšiu výstroj a lyžovali najhoršie,“ pousmial sa Latinák, ktorý sa však v lyžovaní časom zlepšil a tento šport je jeho srdcovkou dodnes. „Snažím sa celkovo sa venovať zimným športom - jednak ma to baví a jednak chcem k tomu priviesť deti. Chystáme sa na lyže aj teraz, už sa na to teším, lebo malý sa minulý rok tak rozbehol, že teraz už by to malo ísť aj bez lyžiarskej škôlky,“ poznamenal herec.