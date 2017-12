Vianoce v rodine speváčky Janais: FOTO nechýbajú koledy v slovenčine ani v šarištine

"Posledné dva roky sme si povedali, že 24. decembra by sme radi boli sami, lebo celý december hráme vianočné 'šnúry'. Je toho tak veľa, že sa potom veľmi tešíme, že aspoň 24. a 25. decembra sme v našom tichu s deťmi, a potom už zase 'kočujeme'. Tým, že on je zo stredného Slovenska a ja z východu, tak to tak trochu miešame. Napríklad u nás vždy bolo zvykom mať kapustnicu, manžel je zvyknutý na hríbovú omáčku, tak to prenáša aj teraz do našej rodiny," prezradila speváčka s tým, že namiesto kapra uprednostňujú iný druh rýb. Na stole nechýbajú opekance s makom a oblátky. Počas večere majú zvyk, že krájajú jablko a deťom dávajú medový krížik na čelo.

Keďže sú obaja s manželom hudobníci, po večeri si spievajú koledy. "Keď som bola dieťa, tak u nás bolo zvykom, že po večeri sme sa vrhli pod stromček. Odkedy mám manžela, tak u nich je zvykom, mali to aj v detstve, že si po štedrovečernej večeri hrali koledy a až potom sa išlo na darčeky, tak my to teraz takto zachovávame. Je trošku zložité udržať deti pri koledách, ale dcéra veľmi pekne hrá už tretí rok na klavíri, takže ona nám vždy aj niečo zahrá, manžel sa pripojí s gitarou, takže si aj zaspievame, a potom sú už detské radovánky pod stromčekom," povedala Janais.

Obľúbenou koledou je u nich skladba Búvaj dieťa krásne. "Tú vie aj dcéra zahrať na klavíri, takže to musí byť vždy, a pieseň Keď tá jasná hviezda, spievame aj po východniarsky. Mám ju síce na svojom vianočnom albume nahratú v slovenčine, ale na východe to znie inak v šarišskom nárečí. Už ju vie aj môj muž. Keď sme v Bystrici, aj jeho rodina si ju vždy vyžiada, aby sme ju zaspievali v šarištine," doplnila Janais.

Ako ďalej povedala, minulý rok ju pod stromčekom potešil nový mikrofón. "Mňa ako speváčku veľmi potešil. Je lepší ako ten, čo som mala predtým, takže môj muž sa trafil a vybral veľmi dobre. Je to niečo, čo používam dennodenne, takže potešilo," dodala speváčka.