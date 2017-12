Evita prezradila svoje plány na Vianoce: Sviatky bude tráviť v aute

Minulé Vianoce nikam cestovať nemusela, keďže sa jej v novembri narodil syn. Tento rok sa tomu však už nevyhne. „Pred rokom bol Kubko ešte malinké bábätko, takže som všetkým povedala, že s ním nebudem nikam chodiť. Sedeli sme pekne doma a ľudia chodili k nám. To by som ale musela mať ďalšie bábätko, aby sa to zopakovalo. Kubo bude musieť už teraz znášať to všetko, čo každý rok znášame my, že sme pobalení v kufri auta, to je náš domov a vyskakujeme s misami koláčov a zemiakového šalátu u jedných rodičov, u druhých rodičov, u babky, potom ideme pozrieť ešte bývalú rodinu a všade pár hodín pobudneme a potešíme sa s nimi. Ja si vždy hovorím, že toto bolo posledný rok, nabudúce sedíme doma v pyžame, ale za ten rok na to všetko vždy zabudnem a znovu to zopakujeme. Ale je to veľmi fajn, vidíme každého, s každým sme, je to hrozne príjemné,“ poznamenala Evita, ktorá sa podľa vlastných slov už veľmi teší, keď jej Jakub trochu povyrastie a začnú sa doma pred Vianocami hry na Ježiška.

„Teraz bude akurát tak vnímať, že je v dome nejaký strom a bude vnímať darčeky. Nemám veľké ambície si myslieť, že by ešte nejako rozumel Vianociam, ale teším sa, keď bude väčší a nastúpi Ježiško a všetky tie tajomstvá, ktoré u nás už nefungujú, keďže už máme veľké decká. To bude fajn,“ podotkla spisovateľka, ktorá si so synom užije aspoň silvestrovský výlet. „Pôjdeme s kamarátmi na chatu do Beskýd. Chodíme s tou istou partiou už roky rokúce, vždy na nejakú chatu a vždy berieme aj deti. Sranda je, že všetci máme staršie deti od desať vyššie a pred tromi rokmi sme začali druhé kolá s maláčmi. Tak sa smejeme, že máme dôvod ešte roky sa stretávať, lebo s krpcami budeme chodiť aj na dovolenky a všade,“ uviedla.