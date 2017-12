Známa markizáčka Kvetka Horváthová sa nechala vyspovedať: Toto budú jej Vianoce!

„Manžel ani dcéra nejedia kapra, kvôli Paulínke kupujeme vykostené filety z tresky, tak som sa už za posledné roky vzdala. Povedala som si, že nebudem na Štedrú večeru pripravovať sto chodov a prispôsobila som sa treske. No zemiakový šalát budeme mať taký klasický poctivý s majonézou, žiadne diétne varianty a bude aj kapustnica,“ prezradila .

„Okrem toho na našom štedrovečernom stole nesmie chýbať ovocie, oplátky s medom a cesnakom a štedrák - to je klasika, ktorú som si priniesla z detstva a z kraja, odkiaľ pochádzam. A okrem štedráku bude na stole aj kopec ďalších sladkostí,“ poznamenala rodáčka z Bánoviec nad Bebravou, ktorá sa spolu s rodinou rovno po večeri stretáva aj s ďalšími príbuznými.

„Pri štedrovečernom stole je len môj manžel, dcéra a manželova mama, no po večeri sa stretávame aj s ostatnými príbuznými, tí k nám vždy prídu a urobíme si ešte takú mini oslavu, dáme si darčeky, porozprávame sa, štrngneme si a tak,“ priblížila moderátorka.

V darčekoch sa podľa vlastných slov príliš nevyžíva. „Asi budem trápna, no ja osobne darčeky neprežívam, skôr sa sústredím na to, aby dcéra našla pod stromčekom to, čo potrebuje a po čom jej duša a srdiečko túži. To je pre mňa najdôležitejšie, pretože mám pocit, že žijeme v dobe, keď si veľa vecí môžete dovoliť kúpiť počas roka a akoby už nezostalo nič, čo by človek nejako špeciálne chcel a potreboval, veľa vecí je podľa mňa zbytočných. Ak však nájdem nejakú drobnosť, ktorá ma prekvapí, ale naozaj drobnosť, nič veľké, žiadne šperky alebo drahé kabelky, tak je to úplne v poriadku. Pre nás dospelých je to už naozaj o takých drobnostiach, čaro Vianoc a darčekov má zmysel skôr pre deti,“ povedala Horváthová.

Známa moderátorka sa na Vianoce snaží najmä vyhýbať stresu. „Veľa ľudí má počas Vianoc stres a zhon, ja sa snažím mu nepodľahnúť, a preto vybavujem Vianoce už v predstihu. Začiatkom novembra mám zvyčajne všetko zo zoznamu už vyškrtané, všetko je v poriadku, a tým pádom mám pokoj a môžem sa sústrediť na iné veci. Na to, aby boli Vianoce o niečom inom, o duchovne a o pohode. Ja som čo sa týka darčekov veľmi racionálna. Mám pocit, že veľa darčekov si ľudia dávajú zbytočne a veľa vecí aj stojí zbytočne veľa peňazí. Keď už, tak to dajme niekam na charitu, ak máme pocit, že musíme niekoho obdarovať niečím väčším... Človek si cez rok naozaj kúpi, čo potrebuje. Ja som rada, že sa stretneme, že stihnem navariť, všetko pripraviť, že popečiem a oddychujme, jedzme, majme ozdobený stromček, nech to tam bliká...,“ poznamenala sympatická blondínka, ktorej k Vianociam nesmú chýbať obľúbené rozprávky a filmové klasiky.

„Naučila som aj dcéru, že k Vianociam patrí Perinbaba, Tri oriešky pre Popolušku a Mrázik - už si na to zvykla a pozeráme to spolu,“ zasmiala sa moderátorka. „A pre mňa je jeden z najobľúbenejších vianočných filmov Pelíšky. Keď na Vianoce nemám Pelíšky, tak to nie sú pre mňa Vianoce. No už ich mám aj na DVD, takže aj keby ich nedávali v telke, si ich pustím. To je film, v ktorom mám stále čo objavovať a stále mám na čom sa zabaviť a zaspomínať si,“ uzavrela.