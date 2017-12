TOTO je najväčší milovník Vianoc: Neuveríte, čo doma stvára známy Slovák... Veď to je ŠIALENÉ!

Boris Hanečka

BRATISLAVA - Ak by sme usporiadali súťaž o najväčšieho fanúšika vianočných sviatkov, víťaz by bol úplne jednoznačný! Bez najmenšej pochybnosti by sa ním stal módny guru Boris Hanečka, ktorý patrí medzi absolútnu návrhársku špičku v celom Česko-Slovenku. Keď sme sa ho nedávno spýtali, ako sa pripravuje na Štedrý deň, odpoveď nás úplne odrovnala. Vianoce v jeho príbytku sú totiž hotovým zázrakom ako z rozprávky! Skúste si tipnúť, koľko má tento šikovný umelec doma stromčekov...