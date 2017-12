Sexi tanečnica, ktorá zbalila boháča: Takýto nevhodný darček dostala, a potom... Neuveríte, čo nasledovalo!

Dominika Rošková

BRATISLAVA - Dominika Rošková (26) sa zviditeľnila ako tanečná partnerka herca Branislava Deáka v markizáckej tanečnej šou Let's Dance, kde sa prebojovali až do finále. Ohurovala divákov nielen tancom, ale aj svojou krásou. Po šou učarovala i bohatému biznismenovi Jaroslavovi Packovi, ktorý už v minulosti randil s nejednou známou kráskou. Hoci ich vzťah priznať nechcela, bolo jasné z jej koktania, že sú viac ako kamaráti. Preto nás zaujímalo aj to, ako a s kým bude tráviť Vianoce. Odpoveď nájdete vo videu, ako aj to, či dostala niekedy nevhodný darček a čo s ním urobila. Viac sa dozviete z VIDEA.