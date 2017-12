Tento darček Lakatošovú poriadne prakvapil: Nikdy ho poriadne nevyužila!

Silvia Lakatošová

Bratislava - Neverila vlastný očiam! Riaditeľka Miss Universe SR Silvia Lakatošová (43) miluje Vianoce a atmosféru týchto sviatkov. Zaujímalo nás preto, čo všetko pripravujú a čo by si priala nájsť pod stromčekom. Jej odpoveď nás prekvapila. Vraj si s mužom dary nedávajú, iba malé hovadiny, no poriadne originálne. Preto nás zaujímalo, či niekedy dostala aj nejaký nevhodný darček. Vraj jeden taký, ktorý nikdy poriadne nevyužila. Čo to bolo, sa dozviete z VIDEA.