Po útoku v Nemecku hrozil ďalší: Polícia však priniesla zvrat, nemá indície o terorizme

BERLÍN - Nemecká polícia nemá podľa nedeľňajšieho večerného vyjadrenia hovorcu Thomasa Neuendorfa pre tlačovú agentúru DPA žiadne konkrétne indície, že by sa polmaratón v Berlíne bol mohol stať terčom teroristického útoku.

"Pre bežcov a účastníkov a personál v žiadnej chvíli nejestvovalo nebezpečenstvo," cituje agentúra hovorcove slová. Polícia bola podľa jeho slov pred polmaratónom osobitne pozorná. Domové prehliadky sa týkali osôb, ktoré polícia zaradzuje do sféry islamistického teroru. Obsah zhabaných predmetov - napríklad mobilných telefónov a počítačov - je ďalej vyhodnocovaný, konštatuje sa v agentúrnej správe DPA.

Bezpečnostné zložky zadržali v nedeľu podľa skôr zverejnených a policajnými zdrojmi potvrdených informácií v Berlíne šesť podozrivých vo veku 18-21 rokov, a to na základe viacerých indícií, že v súvislosti s polmaratónom v nemeckej metropole pripravujú zločin. O ich identite však policajné zdroje zatiaľ nič okrem veku neprezradili.

Hovorca tamojšej prokuratúry Martin Steltner nechcel na otázku potvrdiť, či mohlo ísť o plánovanie teroristického útoku. Ani k možným kontaktom podozrivých s tuniským atentátnikom z Berlína z decembra 2016 Anisom Amrim sa nevyjadril. Podľa oficiálne nepotvrdených mediálnych správ došlo k zadržaniu podozrivých na základe podnetu nemenovanej zahraničnej tajnej služby.

Denníky priniesli informáciu ako prvé

Internetové vydania denníkov Die Welt a Bild predtým informovali, že polícia prekazila zrejme teroristický útok počas polmaratónu v Berlíne. Hlavný podozrivý mal podľa informácií Die Welt chystať útoky nožom na chodcov a bežcov počas polmaratónu v nemeckej metropole. Motívom mala byť pomsta za Amriho smrť, ktorého na úteku pri rutinnej kontrole zlikvidovali v okolí Milána talianski policajti.

Za týmto účelom si podľa Die Welt zabezpečil dva mimoriadne ostré nože. Bezprostredné ohrozenie verejnosti údajne nehrozilo preto, že bol muž už dlhší čas monitorovaný príslušníkmi bezpečnostných zložiek. Podľa aktuálnejších informácií internetového vydania denníka Bild to však so spomínanými nožmi nie je pravda.

Ak by k útoku v Berlíne bolo došlo, bolo by sa tak stalo podobne ako v sobotu v Münsteri v hojne navštevovanom centre mesta, v ktorom sa zhromaždilo množstvo ľudí. Na 38. ročníku polmaratónu v Berlíne sa v nedeľu zúčastnilo rekordných okolo 32.000 bežcov. Teplé jarné počasie vylákalo do ulíc i množstvo divákov.

Ako je známe, Anis Amri odcudzil poľský kamión, zavraždil jeho vodiča a vozidlom 19. decembra 2016 vrazil do masy návštevníkov vianočného trhu v Berlíne. Útok si vyžiadal celkove 12 obetí a desiatky zranených.