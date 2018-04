Po útoku v Nemecku hrozil ďalší: Podarilo sa odvrátiť tragédiu na berlínskom maratóne

Príslušníci bezpečnostných zložiek zadržali štyri podozrivé osoby z okolia tuniského atentátnika na jeden z vianočných trhov v Berlíne z decembra 2016 Anisa Amriho. Hlavný podozrivý mal podľa informácií Die Welt chystať útoky nožom na chodcov a bežcov počas polmaratónu v nemeckej metropole. Motívom mala byť pomsta za Amriho smrť, ktorého na úteku pri rutinnej kontrole zlikvidovali v okolí Milána talianski policajti.

Za týmto účelom si zabezpečil dva mimoriadne ostré nože. Bezprostredné ohrozenie verejnosti údajne nehrozilo preto, že bol muž už dlhší čas monitorovaný príslušníkmi bezpečnostných zložiek. Jeden z bytov, v ktorých sa následne uskutočnili domové prehliadky, bol dejiskom prehliadky už po predvianočnom útoku v nemeckej metropole v roku 2016.

Pri prehliadke pivničných priestorov v bydlisku jedného zo zadržaných podozrivých reagovali psy cvičené na hľadanie trhavín. Ak by k útoku v Berlíne bolo došlo, bolo by sa tak stalo podobne ako v sobotu v Münsteri v hojne navštevovanom centre mesta, v ktorom sa zhromaždilo množstvo ľudí. Na 38. ročníku polmaratónu v Berlíne sa v nedeľu zúčastnilo rekordných okolo 32.000 bežcov. Teplé jarné počasie vylákalo do ulíc i množstvo divákov.

Berlínsky senátor pre vnútro Andreas Geisel ešte v nedeľu predpoludním informoval, že v súvislosti s útokom v Münsteri nariadil preskúmať už i tak sprísnené bezpečnostné opatrenia. Mobilná jednotka berlínskej policajnej jednotky špeciálneho určenia však už dlhší čas bola pripravená na zadržanie podozrivého priateľa tuniského atentátnika z roku 2016. Ako je známe, Anis Amri odcudzil poľský kamión, zavraždil jeho vodiča a vozidlom 19. decembra 2016 vrazil do masy návštevníkov vianočného trhu v Berlíne. Útok si vyžiadal celkove 12 obetí a desiatky zranených.