Lesné požiare v Oklahome sa pred ničím nezastavia: Vyžiadali si už dve obete

Najväčší požiar vypukol vo štvrtok neďaleko mesta Leedey v okrese Dewey, ktoré je vzdialené 180 kilometrov severozápadne od Oklahoma City, pričom spálil 990 kilometrov štvorcových územia. Podľa tamojšej lesnej služby z neho majú hasiči pod kontrolou len zhruba tri percentá. Ďalší požiar vypukol pri meste Woodward vzdialenom 32 kilometrov severne od Leedey. V tomto prípade oheň spálil približne 275 kilometrov štvorcových pôdy a je zo 45 percent pod kontrolou.

Snahám o uhasenie ohňa nepomáha suché a veterné počasie. Národná meteorologická služba pre oblasť vydala najvyšší stupeň varovania už vo štvrtok, pričom situácia by tam mala byť kritická najmä v pondelok a v utorok. V pondelok by tam mali teploty dosiahnuť takmer 30 stupňov Celzia, vlhkosť vzduchu by mala byť okolo 10 percent a vietor by mal v nárazoch dosahovať do 48 kilometrov za hodinu. V utorok teploty presiahnu 30 stupňov Celzia a rýchlosť vetra by v nárazoch mala byť až 64 kilometrov za hodinu.

Podľa hovorkyne lesnej služby v Oklahome sa hasiči v pondelok pokúsia uhasiť miesta, kde môže oheň tlieť a neskôr vypuknúť. Takéto miesta sú napríklad v kaňonoch, kde sa môžu rýchlo vznietiť cédre.