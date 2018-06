Slovák sa bol objednať na vyšetrenie u lekára: Termín, ktorý mu dali, vás dostane do kolien

BRATISLAVA - Slováci si museli zvyknúť, že návšteva u niektorých lekárov nefunguje na princípe len tak si neohlásené prísť a sadnúť si do čakárne so zárukou, že budú v ten deň aj vyšetrení. Bohužiaľ, termíny u odborníkov bývajú také plné, že pacienti môžu byť radi, ak ich objednajú o niekoľko dní, týždňov či mesiacov. Záber, ktorý koluje na internete, však dokazuje, že v niektorých prípadoch to môže trvať aj oveľa dlhšie.

"Kamarát sa bol objednať na vyšetrenie v spánkovom centre v Košiciach, toto je jeho termín..." s týmito slovami uverejnil užívateľ na stránke Reddit zaujímavú fotografiu. Pri pohľade na dátum, kedy sa má dostaviť, asi jeho kamarát nevedel, či sa má skôr smiať alebo plakať. Väčšina komentárov sa nesie v ironickom duchu a niektorí váhajú, či to nie je iba výmysel. Spomínaný muž má totiž prísť 8. septembra 2020, čiže by čakal viac ako dva roky. Pri problémoch s poruchami spánku to nie je veľmi pozitívna vízia.

Zdroj: reddit/mirakdva

"Ja sa k lekárom ani neobjednávam, pokiaľ mi povedia, že majú termíny na viac ako mesiac. Dovtedy sa pravdepodobne aj tak vyliečim," ozrejmil svoju taktiku jeden z komentujúcich. "Alebo zomrieš," zakontroval druhý.

"Toto mi pripomína starý frk od Ronalda Reagana: Chlapík si v Sovietskom zväze našetril po dlhej dobe na auto a zložil úradníkovi zálohu na stôl. Úradník hovorí: "V poriadku, príďte si po auto o desať rokov". Chlapík na to: "A mám prísť ráno alebo poobede?" Úradník sa začuduje a pýta sa: "Prídete o desať rokov. Nie je to jedno"? Chlapík hovorí: "No viete, na ráno mám už dohodnutého inštalatéra," prispel svojou troškou ďalší užívateľ.