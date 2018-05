Situácia, ktorú nechce nikto zažiť: V dome vypadla elektrina a vám nemá kto pomôcť

Koncom marca vypadla v jeden studený večer v dome čitateľky z Rovinky elektrina. Nestalo sa tak v celom dome, vypadol jeden okruh. Televízor síce išiel, ale teplá voda nie. Vybrala sa skontrolovať poistky, no tie boli v poriadku. Predsa len ich znova nahodila, problém ale nevyriešila. Nakoľko bola doma sama so synom a nevedela si rady, zavolala poruchovú linku západoslovenských elektrární. "Áno, v Rovinke sme evidovali poruchu, ale o 20:19 už bola odstránená. Chyba nastala na dome číslo XY, čo spôsobilo výpadok aj v niektorých ďalších domoch v obci," povedali jej. Zároveň čitateľke operátor oznámil, aby skontrolovala hlavný vypínač, ktorý je umiestnený mimo domácnosti zvonku na plote, s tým, že ak elektrina v dome nenabehne, vyšle k nej poruchovú službu.

A tu nastal problém. Čitateľka totiž dvierka na plote, za ktorým je hlavný vypínač, otvoriť nevedela. Na otvorenie je potrebný špeciálny kľúč, ktorý doma nemala. Aj keď sa o to pokúšala kombinačkami a skrutkovačom, nedarilo sa. "Dvierka nebolo nikdy potrebné otvoriť. Ak je potrebné odpísať stav elektromeru, čísielka cez okienko vidno. V prípade, že je na základe rozhodnutia elektrární potrebné vymeniť elektromer, prídu pracovníci elektrární a urobia to bez problémov," opísala čitateľka. Po takmer hodine úpenlivého snaženia sa o otvorenie dvierok, zúfalá zavolala späť do elektrární s tým, že skutočne potrebuje ich pomoc. "To nie je náš problém, že si neviete otvoriť dvierka. Poruchovú službu vám nevyšleme, pretože ste si neskontrolovali hlavný vypínač," povedala operátorka. Na otázku čitateľky, komu dvierka, za ktorými je elektromer Západoslovenskej energetiky, patria, ak nie im, dostala odpoveď, že ich spravuje externá firma.

Podľa hovorkyne Západoslovenskej energetiky Michaely Dobošovej operátori postupovali správne. "Zákazníčke odporučili, aby si skontrolovala hlavný istič, za ktorý zodpovedná ona a je v jej vlastníctve. Povedali jej, že k nej pošlú výjazd v prípade, ak nebude mať obnovenú dodávku elektrickej energie ani po skontrolovaní hlavného ističa," povedala hovorkyňa s tým, že nie je v kompetencii poruchovej linky ich spoločnosti otvárať skrinky. "Takýto výjazd by bol v rozpore s internými predpismi spoločnosti," dodala hovorkyňa, podľa ktorej "táto skrinka patrí odberateľovi".

Na záver je možno vhodné spomenúť, že čitateľka nikdy nemeškala s platbou za elektrinu, so spoločnosťou nebola v konflikte a porucha elektriny v tomto, ani v žiadnom inom prípade nebola spôsobená jej vinou.