Janka si išla po tovar: Keď uvidela miesto na parkovanie na FOTO, pochytil ju poriadny hnev

BRATISLAVA - Jana si išla prevziať tovar, ktorý si objednala cez internet. Keď prišla na parkovisko, ostala poriadne rozhorčená. Miesto pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je pri sklade predajne umiestnené na absolútne nevhodnom mieste.

Čitateľka opísala situáciu, pri ktorej zistila, na akom nevhodnom mieste je umožnené parkovať ľuďom s preukazom ZŤP. "Objednala som si tovar v Alze na Bottovej 7 v Bratislave. Keď som vchádzala do areálu AlzaDrive, ostala som šokovaná, kde umiestnili miesto pre invalidov. Je to niečo absurdné. Ako mohli vôbec povoliť niečo takéto," pýta sa čitateľka Jana, ktorá nám zaslala fotografie z miesta. "Rozmýšľala som, ako tam vôbec niekto zaparkuje auto, keď je to priamo pri rampe, kde vychádzajú autá a ešte betónová kocka z druhej strany. Bola som rozhorčená," dodáva.

Predajňu sme požiadali o stanovisko. "Veľmi nás nevhodná situácia okolo parkovania pre invalidov z tejto strany mrzí, avšak pre stanovisko je nutné obrátiť sa na budovu HB Reavis, pretože predmetné parkovisko patrí im. Handicapovaní využívajú primárne vhodnejšie parkovisko pri hlavnom vstupe," uviedla k problematike Patricie Šedivá, hovorkyňa Alza.cz. Developerská spoločnosť nám do uzávierky neodpovedala. Ľudia s preukazom ZŤP tak naďalej využívajú - nevyužívajú toto parkovacie miesto.