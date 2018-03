Veľké pátranie po Elene: Češka sa snaží nájsť starú kamarátku zo Slovenska, POMÔŽTE!

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pomôžte jednej staršej pani z Česka nájsť jej dávnu kamarátku zo Slovenska! Snaží sa ju vypátrať už roky, no zatiaľ neúspešne. Rada by si spolu s ňou zaspomínala na staré časy, no netuší, kde býva. Po prečítaní článku možno zistíte, že ju poznáte.