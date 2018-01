Hrôza v Levoči: Do Jankinej rodiny vypálil ohňostroj, FOTO zranení pri záchrane detí!

Hrozný zážitok tejto statočnej matky z Levoče by na vlastnej koži nechcel zažiť nikto. Svojím priznaním dojala k slzám tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Jej poburujúci príspevok zdieľalo už vyše sedemtisíc ľudí.

Okolo siedmej hodiny večer sa v posledný deň v roku Janka spoločne so svojimi troma malými deťmi vybrala pred bytovkou pustiť balón šťastia. No o pár sekúnd neskôr sa na levočskom sídlisku Západ odohrala dráma. Neznámy útočník do nich hodil zapálenú pyrotechniku.

„Keby som svoju dcéru nechránila mojim telom, toto by mala ona na tvári,“ napísala na svojej sociálnej sieti Janka. Zverejnila aj fotografie zranení, ktoré po útoku pyrotechnikou utrpela.

Zranená Jana Škotková

„Ten ohňostroj mohol vpáliť aj Markovi do kočíka a zabilo by ho to!,“ dodala zhrozená matka. Na svojom Facebooku uviedla, že mala šťastie v nešťastí, že sa jej deťom nič nestalo. Matka troch detí je zároveň vďačná, že svoju malú dcérku, ktorá bola v najväčšom nebezpečenstve, stihla pre výtržníkom pohotovo ochrániť.

„Je to hrozné, ale som veľmi šťastná, že som ochránila Natálku. Mne sa nohy zahoja,“ komentovala svoj príspevok Janka. „Natálka je na tom zle psychicky, ale budeme jej pomáhať ako vieme, aby to prekonala,“ napísala.

„Bolo to pre nás strašné. Moja Natálka ma traumu na celý život a ja mám doriadené obe nohy,“ dodala ubolená matka. Janka verí, že útočníkovi sa všetko vráti. Na sociálnej sieti ľudí dokonca prosí, aby jej príspevok zdieľali. „Poprosím o zdieľanie, aby vedel čo spôsobil!,“ uzavrela na sociálnej sieti.