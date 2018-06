Smer už nikdy nechce nového Kisku! Kandidáti sa majú vzdať daňového tajomstva, chcú zmeniť zákon

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri. Do paragrafu, ktorý hovorí, čo všetko musí kandidát predložiť predsedovi NR SR, má teda pribudnúť nová podmienka, ktorou je vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas kampane vzdáva daňového tajomstva. „Ak to neurobí, nebude môcť kandidovať," ozrejmil Fico. Dňom volieb sa mu daňové tajomstvo vráti.

Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce. „Chceme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti niečo také mohlo opakovať. Je nemožné, aby na čele štátu stál daňový podvodník. My tu predkladáme informácie, ktoré potvrdzujú, že Kiska si chcel pätinu kampane preplatiť zo štátnych peňazí cez vratku DPH," odkázal.

Kauza Kisku je navyše podľa jeho slov exemplárny prípad dvojakého metra novinárov. „Pýtam sa, čo by ste spravili so mnou, ak by som si uplatnil neoprávnenú vratku DPH či urobil 12 opravných daňových priznaní? Už by som asi nebol nažive," myslí si. Fico zatiaľ o novele hovoril so šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom, ktorý ako kandidát na prezidenta so zmenou problém nemá. SNS zatiaľ kandidáta nepredstavila.

Podľa Danka to treba riešiť komplexne

Problematiku úpravy podmienok pre prezidentské voľby treba podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka riešiť komplexne. „Zase vidíme billboardy na prezidentskú kampaň bez akejkoľvek evidencie,“ uviedol dnes Danko s tým, že národniari sa diskusii nebránia.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nemá s návrhom Smeru problém, ale v podrobnostiach môže byť podľa neho zádrheľ. „Máme ústavu, zákon o ochrane osobných údajov. Ak to bude v poriadku z pohľadu týchto zákonov, nemám problém,“ povedal. Bugár by však kládol väčší dôraz na to, aby kandidáti museli dokázať, ako vynaložili peniaze v predvolebnej kampani.

Poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Milan Krajniak, ktorý chce v budúcoročných voľbách kandidovať za prezidenta SR, je pripravený podporiť návrh Smeru-SD, aby sa kandidáti počas kampane museli vzdať daňového tajomstva. Zároveň ale navrhne, aby sa to týkalo aj členov vlády a poslancov NR SR. Uviedol to v reakcii na návrh, ktorý prezentoval Fico.