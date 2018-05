FOTO Za Jána a Martinu, Slováci si pripomenuli ich chystaný sobáš: Dojemná omša a veľký koncert

Spomienkovej akcie v obci Gregorovce neďaleko Prešova, kde Kušnírová vyrastala a kde je aj pochovaná, sa zúčastnili tiež rodiny snúbencov. „Kto to nezažil, nepochopí. Predstavovala som si ich, ako tam v kostole sedia a stoja, oblečení vo svadobnom presne tak, ako boli nakoniec v rakve. Koncert vnímame ako uctenie ich pamiatky, nech sa na nich nezabúda," povedala podľa Sme.sk Zlatica Kušnírová po popoludňajšej omši v miestnom kostole. Ten bol úplne zaplnený, ľudia museli stáť aj vonku.

Jeden z duchovných počas omše povedal, že aj malé zrnko dá do pohybu horu a že to, čo dali do pohybu Kuciak a Kušnírová, už nikto nezastaví. „Chceme tu tvoriť novú kultúru, slušné Slovensko," dodal.

Omša

Zlatica Kušnírová

Iniciatíva občianskych aktivistov pod názvom Za slušné Slovensko zorganizovala po spomínanej dvojnásobnej vražde mohutné mítingy po celom Slovenskom. Naposledy sa dohromady tisíce ľudí vo viacerých mestách v krajine a v zahraničí v piatok zúčastnili zhromaždení, ktoré boli zvolané aj na pamiatku Kuciaka a Kušnírovej.

Omša predchádzala kultúnej akcii s názvom Koncert pre Jána a Martinu, ktorú na futbalovom ihrisku v Gregorovciach zorganizoval usporiadateľ hudobného festivalu Pohoda Michal Kaščák. „Hudba sprevádza ľudí nielen pri veselých príležitostiach, ale aj pri tých smutných, a toto je jedna z nich. Ide len o obyčajné vyjadrenie ľudskej spolupatričnosti s trúchliacimi rodinami," povedal Kaščák.

Na koncert pozval viac ako desiatku hudobníkov a kapiel, medzi nimi aj populárnu slovenskú speváčku Janu Kirschner či Michaela Kocába.

Vražda Kuciaka a Kušnírovej, ktorá podľa oznámenia polície súvisela najpravdepodobnejšie s investigatívnou prácou novinára, vyvolala na Slovensku politickú krízu. V polovici marca podal demisiu najdlhšie slúžiaci slovenský premiér Robert Fico, ktorého v čele nového kabinetu vystriedal podpredseda jeho strany Smer-sociálna demokracia Peter Pellegrini.

V novom kabinete zostala väčšina ministrov Ficovej vlády, ale nie napríklad bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého prinútili k odchodu protesty verejnosti a tlak jednej zo strán trojčlennej vládnej koalície. Rezignáciu pod tlakom demonštrácií a tiež slovenského prezidenta Andreja Kisku oznámil aj šéf polície Tibor Gašpar.

Kuciak vo svojom nedokončenom článku písal okrem iného o aktivitách talianskych podnikateľov na východnom Slovensku, ktorí sú spájaní s mafiou, a o väzbách jedného z nich, Antonina Vadalu, na blízkych spolupracovníkov expremiéra Fica.

Slovenské úrady na žiadosť talianskych úradov nariadili vydanie Vadalu do vlasti, kde podnikateľ čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z drogových deliktov. Kuciak sa pri svojej novinárskej práci venoval i podozreniam z daňových podvodov, ktoré sa týkali aj ľudí označovaných za blízkych Ficovej strany.