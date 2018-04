Bolo vhodné vytvoriť medzinárodný vyšetrovací tím v prípade Kuciaka, myslí si Ivor

BRATISLAVA - Bolo určite vhodné vytvoriť medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to vo štvrtok dlhoročný šéf slovenských vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg generál Jaroslav Ivor.

"Pri takýchto závažných trestných činoch treba využiť všetky možnosti, ktoré dáva jednak Trestný poriadok a jednak metodika a taktika kriminalistiky. V tomto prípade, ak teda pri vyšetrovaní takéhoto trestného činu sa vyskytne alebo vyskytujú verzie, ktoré by mohli evokovať nejakú zahraničnú stopu, teda nejaké prepojenie tohto trestného činu aj so zahraničím, tak je určite veľmi vhodné využiť aj inštitút spoločného vyšetrovacieho tímu, čo je možnosť podľa Trestného poriadku," domnieva sa Ivor.

Podľa jeho ďalších slov ako to bude efektívne a užitočné, bude to možné vyhodnotiť až po určitom čase. "V každom prípade bolo by chybou takúto možnosť a takúto šancu nevyužiť," dodal Ivor. Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár podpísal v stredu (18.4.) v Haagu s partnermi vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Andrea Predajňová.

"Po veľmi intenzívnych rokovaniach a viacerých koordinačných stretnutiach medzi zástupcami justičných orgánov Slovenskej republiky, Talianskej republiky, zástupcami Eurojustu a Europolu, bola podpísaná dohoda o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu v trestnej veci poškodených Jána K. a spol.," uviedla v stredu hovorkyňa GP SR. "Podpísanie dohody považujem za mimoriadne dôležité, pretože bude slúžiť ako základná báza pre výmenu a získavanie poznatkov a informácií vedúcich k objasneniu skutku a zisteniu jeho páchateľa - páchateľov," uviedol Čižnár.

Podľa prezidenta Eurojustu a národného člena Slovenskej republiky v Eurojuste Ladislava Hamrana, Eurojust aktívne participoval na vytvorení uvedeného spoločného vyšetrovacieho tímu. "Eurojust je i naďalej pripravený intenzívne pomáhať prokurátorom oboch krajín pri objasnení tohto závažného a odsúdeniahodného trestného činu," uviedol Hamran.