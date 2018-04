Pellegrini rozhodol o Gašparovi dobre: Výmena môže vyprovokovať ďalšie protesty, varuje politológ

Tibor Gašpar tlačovej konferencii oznámil, že sám z postu policajného prezidenta neodstúpi. Podnet na jeho odvolanie, resp. výmenu vo funkcii by musel dať minister vnútra. Gašpar reagoval na tlačovku Tomáša Druckera, ktorý oznámil, že odstupuje z postu ministra vnútra. V utorok podal do rúk prezidenta Andreja Kisku demisiu. Drucker sa vyjadril, že výmenou Gašpara sa nič nezmení. Gašpar nakoniec po dohode s Pellegrinim odstúpil.

Pellegrini spravil dobre, keď odvolal Gašpara

Podľa politológa Radoslava Štefančíka spravil Pellegrini dobre, keď odvolal Gašpara. "Z pozície pána Pellegriniho to bol dobrý krok, pretože teraz vyzerá ako človek, ktorý je ochotný načúvať požiadavkám verejnosti. Uvedomuje si zrejme vysokú mieru nedôvery verejnosti voči polícii a svojím rozhodnutím vytvoril zdanie, že načúva aj želaniam ulice," uviedol pre Topky politológ.

"Celý tento proces je však ťažko racionálne uchopiteľný, ak by mala vláda alebo strana Smer záujem zbaviť sa pána Gašpara, už dávno to mohla urobiť. V konečnom dôsledku však nie je dôležitá osoba šéfa polície, ale spôsob, ako polícia pristúpi k tým desiatkam rozličných káuz, ktoré sú spojené so Smerom," napísal Štefančík.

Aj keď mal Tomáš Drucker dosť času odvolať Gašpara, jeho odstúpenie ozrejmuje, prečo ho neodvolal. "Tento krok zrejme vnáša viac svetla do dôvodov, prečo minister Drucker odstúpil. Drucker zrejme neodstúpil kvôli Gašparovi, ale s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli medializovaniu podnikateľských aktivít jeho manželky."

Gašpar nerozhodoval o svojej budúcnosti

Vyzerá to tak, že o svojej budúcnosti Tibor Gašpar nerozhodoval sám, ale sa o nej rozhodovalo v straníckej centrále Smeru. "A tá zrejme reagovala na novú situáciu po odstúpení ministra vnútra. Gašpar však ráno zdôraznil, že by odstúpil, keby ho o to minister požiadal. Ale nepožiadal ho o to minister, ale predseda vlády," uviedol politológ.

"Vyzerá to tak, že posledným terčom zostáva už len špeciálny prokurátor Kováčik. Odchodom Gašpara stratia organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko vietor z plachiet. Nemožno však vylúčiť, že nejaká kauza toho či onoho ministra tejto vlády sa opäť objaví a dôvodov prísť na námestie bude opäť požehnane," povedal Štefančík.

Saková ako ministerka vnútra vyprovokuje ľudí

"Ak by sa ministerkou vnútra stala štátna tajomníčka Denisa Saková, objavil by sa hneď dôvod, prečo by ľudia mali prísť na námestie znovu. Ak bude ministerstvo vnútra riadiť Kaliňákov človek, nikam sme sa v riešení situácie, ktorá vznikla po poprave dvoch mladých ľudí, nepohli," napísal politológ.

"Na druhej strane, ak sa bude do funkcie šéfa slovenskej polície nominovať človek novým spôsobom, kedy minister vnútra už nebude tou rozhodujúcou osobou, mohol by byť do funkcie ministra vnútra nominovaný aj slušnejší, kauzami nezaujatý a na špičky Smeru nenapojený človek. Smer si totiž dosadí na čelo polície toho človeka, ktorého potrebuje. Bez ohľadu na to, akým spôsobom. Môžu byť teda chvíľu za pekných, ale ľudia im už nenaletia," dodal pre Topky Štefančík.

Ľudia nedôverujú polícii, Gašpar plní úlohy Smeru

Podľa politológa Štefančíka mnohí ľudia nedôverujú polícii. "Neveria, že sa podarí vyšetriť popravu dvoch mladých ľudí, že sa vyšetrí to množstvo korupčných káuz, ktorými táto i predchádzajúce vlády obohatili dejiny slovenskej kriminalistiky," uviedol pre Topky politológ. "Gašpar pravdepodobne len plní úlohy strany Smer. Je to človek Roberta Kaliňáka, jeho úloha je jasná. Vytvárať zdanie, že sa vyšetruje, ale dokopy nevyšetriť nič."

Slováci chceli protestovať

Študenti z iniciatívy #niejenamtojedno v utorok o tretej poobede ohlásili protest pred ministerstvom vnútra. Protest bol reakciou na odstúpenie ministra vnútra a zotrvanie Gašpara vo funkcii. Nespokojní s postupom boli aj organizátori iniciatívy Za slušné Slovensko. Zatiaľ však žiadny oficiálny protest alebo zhromaždenie neohlásili. Čakali, že prvým krokom premiéra Petra Pellegriniho ako zastupujúceho ministra vnútra bude odvolanie Tibora Gašpara. Tibor Gašpar nakoniec odstúpil. Spraviť by tak mal k 31. máju a od 1. júna by malo byť známe meno nového dočasného šéfa policajného zboru.

Protest ohlásil aj líder KDH Alojz Hlina. Protestovať chcel 23. apríla pred sídlom policajného prezidenta. Po jeho odstúpení však zmenil plány. "Na pondelok 23. 4. sme pôvodne naplánovali protest pred budovou Prezídia policajného zboru, v ktorej sídli policajný prezident. Vzhľadom na skutočnosť, že T. Gašpar odstupuje, je potrebné zmeniť miesto konania. Je potrebné ísť protestovať pred budovu, v ktorej sídli Špeciálny prokurátor D. Kováčik," uviedol na Facebooku.