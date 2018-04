Slováci neubrali na sile: FOTO Tisícky ľudí vyšli do ulíc, aby sa postavili za život v slušnej krajine

BRATISLAVA - Slováci boli opäť v uliciach, aby sa postavili život v slušnej krajine. Námestia v Bratislave a v Humennom zaplnili davy ľudí, ktorí prišli v pokoji vyjadriť svoju nespokojnosť s aktuálnou politickou situáciou na Slovensku. Spolu s iniciatívou Za slušné Slovensko žiadajú odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého minister vnútra Tomáš Drucker stále neodvolal. Ľudia stále volajú po systémových zmenách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola policajná inšpekcia nezávislá. V Bratislave sa zišlo okolo 31-tisíc ľudí a v Humennom sa podľa odhadov organizátorov zišlo asi tisíc účastníkov.

Nad hlavami davu viali transparenty s nápismi ako Všetci sme za slušné Slovensko, Dosť bolo Fickovania alebo Lady come back s portrétom expremiérky Ivety Radičovej. K zhromaždeniu sa pridal aj pochod študentov s názvom Nie je nám to jedno. Zhromaždenie sa začalo piesňou českej speváčky Marty Kubišovej Modlitba pre Martu v podaní Zuzany Nikolcovej. Študentská iniciatíva #Niejenamtojedno taktiež žiada odchod Gašpara z funkcie. „Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker neodvolá policajného prezidenta, neveríme, že bude možné, aby bola vražda Jána a Martiny objasnená. Minister vnútra by mal konať, bez ohľadu na všetky okolnosti a navzdory jeho zdravotnému stavu,“ uviedla iniciatíva.

18:06 Organizátori zhromaždenie v Bratislave oficiálne ukončili poďakovaním.

18:03 Juraj Benetin spieva národnú hymnu so skupinou Muzička.

Spevák Juraj Benetín spieva slovenskú hymnu na pódiu.

17:59 Na jednom pódiu stoja organizátori z 31 miest, kde sa konali zhromaždenia.

17:58 Na zhromaždenie do hlavného mesta prišli aj organizátori protestov z Prahy a Brna.

17:50 Podporiť žiadané systémové zmeny v štáte prišli aj ľudia z platformy Za slušné Slovensko z Nitrianskeho, Banskobystrického a Trnavského kraja. Všetkým prítomným ďakujú za účasť.

17:45 Na pódiu hovoria organizátori protestov z Banskej Bystrice a Nitry.

17:37 Aktuálne reční Richard Stanke, ktorý má opäť najostrejší prejav zo všetkých. Povedal, že vláda celé roky menila krajinu vo svoj obraz. Zdôraznil, že Slovensko nepatrí vláde, ale ľuďom, ktorým vzala spravodlivosť. „Políciu a prokuratúru treba zobrať z rúk Smeru,“ povedal. „Gašpar, Kováčik, Drucker! Čakáme a trváme na tom, aby ste odstúpili,“ odkázal Stanke.

17:31 Táňa Pauhofová a Richard Stanke spolu s ďalšími hercami vystúpili na tribúnu v Bratislave. Medzi nimi je aj Lukáš Latinák a Diana Mórová.

17:30 Organizátori informovali, že podľa odhadu Denníka N je na bratislavskom Námestí SNP okolo 31-tisíc ľudí.

17:28 Pohľad do Bratislavy.

17:27 Pohľad do Humenného. Podľa odhadov organizátorov sa na dnešnom zhromaždení na východe zúčastnilo asi tisíc účastníkov.

17:25 Na východe sa ľuďom prihovorilo viacero rečníkov z rôznych sfér, okrem iných aj Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej snúbenice investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Vyzvala verejnosť, aby ju v jej nedobrovoľnom boji aj naďalej podporovala. Pripomenula, že sa blíži 5. máj, keď mali mať Ján a Martina svadbu. Takisto, že už prešli takmer dva mesiace od ich vraždy a verejnosť stále nepozná meno ich vraha. „Nič sa vyšetrovaním nevyriešilo. Preto prosím a žiadam takto verejne, nech začnú v tejto veci viac konať, nech sa nájde medzinárodný tím, alebo policajná inšpekcia, nech nám konečne ukážu niečo, čo našli. Zatiaľ nevieme nič. Iba to, čo vy,“ povedala v príhovore. Dodala, že takisto sa nič nerobí s kauzami, na ktoré Ján Kuciak poukazoval. „Tých 73 oznámení, kde opisoval rôznych ľudí, tí sedia stále na svojich miestach. Nič sa nedeje, nič sa nekoná. Janko s Martinou preliali svoju krv zbytočne a nadarmo,“ uviedla Kušnírová.

Zlatica Kušnírová

17:10 Aktuálne reční František Oravec, ktorý pracuje ako roľník na východnom Slovensku. Farmárov tam podľa neho „gniavia mafiánske praktiky organizovaných skupín“. „Stali sme sa lovnou zverou,“ vyhlásil s tým, že loviť ich začali, keď si bránili svoj majetok, pričom nasledovalo zastrašovanie i bitky. „No štát neurobil nič,“ vyhlásil a dodal, že štátne orgány dokonca niekedy asistovali organizovaných skupinám. „Hanbím sa za to, že až vražda donútila Slovákov uvedomiť si, v akom štáte žijú a vyjsť preto do ulíc,“ vyhlásil. Pripomenul, že stretnutie s vládnymi predstaviteľmi minulý týždeň farmári odmietli preto, lebo naň pozvali len štyroch z nich, hoci problém sa týka mnohých. Farmári od vlády žiadajú, aby pôdu mohol obrábať a brať na ňu dotácie len ten, kto ju vlastní alebo má najomnú zmluvu. Chcú tiež nezávislé vyšetrovanie podvodov s agrodotáciami. Dav následne zakričal: "Ficova mafia!".

17:07 Na protestné zhromaždenie do Bratislavy opäť prišiel aj herec Slovenského národného divadla Richarda Stanke.

17:05 Celé námestie opakovane skanduje: "Do basy, do basy!".

17:02 Rečí novinár Marián Leško. Konštatoval, že už osem týždňov žije Slovensko v novej dobe, v dobe po Jánovi a Martine. „Slušné médiá si tých osem týždňov robili dobre svoju prácu,“ vyhlásil.

16:54 Skupina Para hrá svoju poslednú skladbu s názvom Menšina.

16:52 Na Námestí SNP je okolo 31 až 35-tisíc ľudí.

16:51 V Humennom na tribúne vystúpila aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej.

16:49 Na bratisalvskom pódiu aktuálne vystupuje hudobná skupina Para. Hrá skladnu Abstinent.

16:48 Farkašová a Šeliga poďakovali ľuďom za vysokú účasť.

16:47 Dav opäť skanduje: "Dosť bolo Smeru!".

16:45 Podľa člena súdnej rady Pavla Žilinčíka Gašpar a exminister vnútra Robert Kaliňák roky vytvárali mýtus o krajine bez korupcie, ich prácu museli suplovať novinári. Obaja mali podľa neho odstúpiť hneď po Kuciakovej vražde, aby umožnili transparentné vyšetrovanie.

16:38 Karolína Farská povedala, že každý deň klesá dôvera voči polícii. Slovensko má byť krajinou, kde vyšetrovatelia nezametajú pravdu pod koberec. Preto iniciatíva vyzýva, aby policajný prezident Tibor Gašpar odstúpil. Rovnako žiadajú odchod D. Kováčika.

16:35 Ľudia kričia, že požadujú voľby.

16:34 „Nikam neodchádzame,“ odkazujú matky a učiteľky v mene národa vláde.

16:32 "Dosť bolo Smeru!" skandujú ľudia pod tribúnou.

16:31 Na pódiu postupne vystupujú matky a učiteľky, ktoré hovoria o tom, že chcú, aby ich deti žili v slušnej krajine.

16:27 N zhromaždení pomáhajú dobrovoľníci, ktorí ľuďom rozdávajú letáky. Na fotografiách sú jeho obe strany.

16:22 Krčméry vo svojom prejave vyjadril podporu všetkým, ktorí si prišli uctiť pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

16:21 Námestie zaplnili tisícky ľudí. Všetci sa prišli postaviť Za slušné Slovensko.

16:17 Na pódiu reční lekár Vladimír Krčméry. Povedal, že nenásilný priebeh protestov oceňujú aj v zahraničí.

16:15 Organizátori opäť požadujú nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Žiadame vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obnovenie dôvery ľudí v štátnu moc,“ vyhlásil Šeliga. Dodal, že za pochybenia pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka aj za útek odsúdeného mafiána je zodpovedný Gašpar a za nevyšetrenie káuz, o ktorých Kuciak písal, je zas zodpovedný Kováčik.

16:13 "Spája nás túžba po slušnom Slovensku," hovorí iniciatíva.

16:11 Karolína Farská a Juraj Šeliga rečnia na tribúne v hlavnom meste.

16:10 Česká speváčka Marta Kubišová na tribúne dospievala skladbu Modlitba pro Martu.

16:07 Nedeľňajšie protesty spríjemilo slnečné počasie.

16:04 Bratislavské námestie zaplnil dav študentov, ktorí zožali potlesk.

16:00 Ľudia vo veľkom skandujú: "Nie je nám to jedno!".

Pohľad do Bratislavy

15:55 Do oficiálneho začiatku protestných zhromaždení ostáva už iba 5 minút. V Bratislave sa postupne schádzajú ľudia. Obe zhromaždenia začínajú o 16:00 hodine. V Bratislave sa ľudia zídu na Námetí SNP a v Humennom na Námestí Slobody. Predpokladaný koniec zhromaždení je o 18:00 hodine.

Organizátorom dnešného protestu Za Slušné Slovensko v Humennom je Tomáš Šudík. „Pokračujeme v protestoch, keďže naše podmienky neboli do dnešného dňa splnené a pán Gašpar je stále pri moci. Čakáme, kým naša podmienka odstúpenia prezidenta Policajného zboru a vyšetrenie bezcitnej a bezcharakternej vraždy Janka a Martiny nebude splnená,“ povedal Šudík. Spoluorganizátori sú Martin Ruščanský, Peter Minda, Matúš Nakata a Ján Galík.

Bratislavský pochod organizuje Karolína Farská a Juraj Šeliga.

Organizátori zhromaždení za Slušné Slovensko opäť žiadajú odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara a systémové zmeny, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola policajná inšpekcia nezávislá. V neposlednom rade požadujú aj zmenu spôsobu výberu vedenia Policajného zboru. „Miesto toho počúvame výhovorky a vnímame hrozbu nastupujúcej "normalizácie" ako zo strany politikov, tak zo strany vedenia RTVS,“ zdôrazňuje iniciatíva.

Organizátori rovnako volajú po odstúpení špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zmenu spôsobu voľby špeciálneho prokurátora.píše iniciatíva Za slušné Slovensko.

Slovenský spevák Branislav Jobus sa vo svojej pozvánke nebál zavtipkovať. Apeluje na ľudí, aby prišli buď na východ, kde niečo je, alebo do Bratislavy, a postavili sa tak za iniciatívu Za slušné Slovensko.

Nedeľňajšie zhromaždenia podporila aj česká speváčka a herečka Marta Kubišová, ktorá vyzýva ľudí do ulíc.povedala speváčka s tým, že ľuďom na zhromaždeniach praje veľa úspechov a silu vytrvať.

Obe zhromaždenia začnú o 16:00 hodine. V Bratislave na Námestí SNP a v Humennom na Námestí Slobody. Predpokladaný koniec je o 18:00 hodine.píše iniciatíva.

Okrem slovenských umelcov a hercov majú na tribúne v Bratislave vystúpiť aj právnik Pavol Žilinčík, lekár Vladimír Krčméry a novinár Marián Leško.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko v Bratislave.

Dopravné obmedzenia v Bratislave

V centre Bratislavy bude pre zajtrajší protest na Námestí SNP vylúčená zhruba od 16.00 hodiny premávka električiek liniek 1, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, a to v úseku Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Námestie SNP a Špitálska. Informuje o tom bratislavský Dopravný podnik (DPB).

Dopravca zároveň posilní hliadky svojho dispečingu, ktorý bude na vzniknutú situáciu operatívne reagovať a v prípade potreby v spolupráci s políciou skráti alebo odkloní aj ďalšie linky MHD. Električky budú počas zhromaždenia jazdiť po odklonových trasách.

Polícia upozorňuje, že približne od 15.00 hodiny sa na Námestí SNP, Šafárikovom námestí, Štúrovej ulici a v priľahlých uliciach Starého Mesta môžu obmedzenia týkať aj osobnej dopravy, vodičom preto odporúča využiť na prejazd inú trasu. „Tým, ktorí počas dňa budú parkovať v tejto lokalite odporúčame, aby si do 15.00 hodiny preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Veronika Slamková.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko sa na Námestí SNP začína o 16.00 hodine, od 15.30 by sa na toto miesto mali zo Šafárikovho námestia presúvať študenti, ktorí sú zúčastnia na pochode organizovaného iniciatívou #Niejenámtojedno.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko v Humennom.

Podporu iniciatíve Za slušné Slovensko príde v nedeľu vyjadriť aj komunita Slovákov žijúca v austrálskom Sydney, ktorá sa stretne o 16:00 hodine tamojšieho času na pláži Bondi. „Chceme sa opäť stretnúť a prejaviť podporu iniciatíve Za slušné Slovensko,“ napísali organizátori.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko v Sydney.

Organizátori apelujú na ľudí, aby v nedeľu vyšli do ulíc a v pokoji vyjadrili jednotu, aby slovenský národ politikom ukázal, že nikam neodchádza.

Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej už ubehlo 7 týždňov. Iniciatíva stále volá po vyšetrení dvojnásobnej úkladnej vraždy týchto dvoch mladých ľudí a žiada obnovenie dôvery v štátnu moc.