Taliani, manželky a opäť Trošková: Vadalovci zlikvidovali firmu, ktorá mala obchodovať s drogami

BRATISLAVA - Antonino Vadala je stíhaný pre podozrenie, že sa podieľal na pašovaní kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. Na pašovanie mal používať svoju firmu Terra Real a jeho brat Sebastiona so spoločníkom Pietrom Catroppom sa zase snažili niečo získať na jej likvidácii.

Podľa talianskych vyšetrovateľov mal Antonino Vadala financovať drogový biznis cez svoju firmu Terra Real, ktorá sa v roku 2016 ocitla vo finančných problémoch. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Jej majitelia sa vtedy rozhodli situáciu využiť, a to tak, že chceli niečo získať na jej ozdravnom procese.

Ten mal prebehnúť za naozaj zvláštnych okolností. Readakcia Aktualít má k dispozícii reštrukturalizačný posudok, v ktorom správca Erik Bilský najskôr presviedčal súd a veriteľov, že ozdravenie firmy bude výhodnejšie ako jej likvidácia. Bilský mal tvrdiť, že firma Terra Real má dostatok majetku, ktorým dokázala uhradiť všetky svoje záväzky, čiže nie je predlžená. Zároveň sa o niekoľko strán ďalej má uvádzať, že by nezabezpečení veritelia mohli dostať len 15 až 30 %.

Opäť Trošková

Pietro Catroppa, konateľ firmy od roku 2016, presviedčal súd, že do problémov ich dostali odberatelia, ktorí neuhrádzali svoje faktúry za prenájom nehnuteľností. V skutočnosti však spoločnosť nedostala len niekoľko tisíc eur od malých farmárov za prenájom pôdy. Oveľa väčšie problémy mali byť pre firmu pôžičky, ktoré rozdávali majitelia sami sebe či blízkym podnikateľom. Napríklad Terra Real požičala 202-tisíc eur firme Gia Management, ktorú v minulosti vlastnila expremiérová asistentka a štátna radkyňa Mária Trošková či Antonino Vadala a Pietro Catroppa.

Gia Management, ktorá zanikla v roku 2016 a zlúčila sa s ďalšou firmou, pôžičku firme Terra Real nikdy nesplatila. Firma Terra Real rovnako poskytla pôžičku 400-tisíc eur svojmu konateľovi Antoninovi Vadalovi. A štedrá bola aj k jeho ďalšej spoločnosti AV-Real, ktorej požičala takmer 158-tisíc eur. Medzi dlžníkmi je aj Vadalova manželka Elisabetta Roda, firma ABO, ktorú v minulosti vlastnil Viliam Jasaň, bývalý tajomník Bezpečnostnej rady a blízky spolupracovník Roberta Fica. Vadalovi a Catroppovi sa nepodarilo presadiť reštruktualizáciu, v ktorej by mohli odpísať časť svojich dlhov na úkor ďalších veriteľov.

Ďalší Taliani

Terra Real má napríklad úver v Poštovej banke, dlží stavebnej firme Strabag, leasingovej spoločnosti BPT Slovakia, Stredoslovenskej energetike, ako aj zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Okresný súd v Trnave nakoniec nariadil začatie konkurzu, do ktorého sa však podľa portálu snažili prehovoriť ďalší zaujímaví ľudia, ktorí by chceli niečo získať z predaja majetku Terra Real. Do konkurzu si prihlásila pohľadávku vo výške milión eur neznáma firma Cable Slovakia, ktorej majiteľom je opäť Talian Antonio Marengo.

Z účtovných pohľadávok firmy za roky 2014 a 2015 však vyplýva, že firma mala nulové tržby. Pohľadávka bola zamietnutá. Pohľadávku si prihlásila aj Vadalova žena Elisabetta za 177-tisíc eur. Podľa dokumentov ide o pôžičku ešte z roku 2012, keď poskytla úver svojmu manželovi Antoninovi. Mala mu požičať za 33,5% úrok, pričom Terra Real bol ručiteľom. V tom čase pritom banky poskytovali úvery za oveľa nižšie náklady. O tejto pohľadávke zatiaľ konkurzný správca nerozhodol.