Svedok o bývalej Ficovej asistentke Troškovej: Bola predĺženou rukou východu

BRATISLAVA/MICHALOVCE - Krásna a mladá, so slabosťou na starších a vplyvných mužov. Mária Trošková je dnes symbolom konca tretej vlády Roberta Fica. Po prevalení jej spojitosti s talianskou mafiou sa Trošková stiahla z verejnosti.

Bývalá asistentka expremiéra Roberta Fica podnikala s Talianom Antoninom Vadalom, ktorý je spájaný s najväčšou talianskou zločineckou organizáciou Ndrangheta. No okrem pracovného vzťahu s ním mala aj milenecký, dokonca sa podľa jej mamy, Márie staršej, chceli vziať.

Aj napriek tomu, že jej mama tvrdila, že po konci ich vzťahu spolu prestali komunikovať, priniesli sme dôkaz, že minimálne Troškovej mama s ním bola v kontakte aj počas toho, ako sa bývalá účastníčka súťaže miss stala asistentkou vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Po publikovaní posledného článku zavraždeného novinára Jána Kuciaka Trošková už nie je Ficovou asistentkou a Fico nie je premiérom.

Mária sa stiahla z verejnosti a prestala komunikovať aj jej rodina. Na redaktorov, ktorí sa s rodinou bývalej asistentky snažili spojiť, dokonca útočili slovne aj fyzicky. Podľa televízie Markíza však nie je problém nájsť Michalovčanov, ktorí o Vadalovi a Troškovej budú rozprávať, problém je však ten, že svoju tvár na kameru neukážu. To sa týka aj istého Michalovčana.

Antonino Vadala je momentálne vo väzbe, kde čaká na vydanie do Talianska.

"Minimálne boli milenci, to tu každý vie," povedal pre televíziu. Podľa neho je najdôležitejšie ale to, že Trošková mala byť nasmerovaná priamo k premiérovi, aby talianski podnikatelia dokázali ľahšie riešiť svoj biznis. "Bola to pretiahnutá ruka z východu na západ," povedal Michalovčan.