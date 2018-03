Exposlanec Mosta-Híd mal obchodné pletky s Vadalom: Spoločne chceli podnikať v Chorvátsku

Igor Sidor momentálne pôsobí ako predseda regionálneho politického subjektu Šport do Košíc a na Východ a podľa portálu aktuality.sk doteraz novinárom tvrdil, že s Vadalom nepodnikal a nemal s ním nič spoločné, "okrem jedného kontaktu, keď sa Talian zaujímal o odkúpenie jeho administratívnej budovy".

Chorvátsky register však obsahuje informácie, že obaja spoločne zakladali firmu Hvar Sport Resort na Balkáne. Výpis z registra poskytlo TRENDu České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré spolupracovalo so zavraždeným Jánom Kuciakom na jeho poslednom nedokončenom článku.

Exposlanec Igor Sidor za Mosta-Híd takto zložil poslanecký sľub v roku 2010.

Chorvátske dokumenty vypovedajú o tom, že Sidor a Vadala boli majiteľmi spomínanej firmy, ktorá sa mala zaoberať turizmom, rekreačnými službami či lodnou prepravou. Talian sa z firmy porúčal v roku 2017 a jej vlastníkom zostal už len Sidor.

„Spolu s pánom Vadalom sme založili túto firmu v roku 2016 s úmyslom nového projektu, kde mal vložiť kapitál,“ napísal Sidor v stanovisku pre TREND, ale Talian podľa neho nakoniec peniaze neinvestoval a spolupráca sa tým skončila. Sidor dodal, že firma dodnes nemala žiadne obraty a ani žiadne podnikateľské aktivity či v Chorvátsku alebo na Slovensku.

Antonino Vadala

Investigatívnemu tímu sa poradilo zistiť aj to, že Sidor má na ostrove rekreačné stredisko s rovnakým názvom Hvar Sport Resort. Na internetovej stránke sa hrdí vyšším štandardom aj tým, že ho už navštívilo niekoľko známych slovenských celebrít, ako napríklad Martin Nikodým alebo spevácke duo sestier z Twins.

Sidor trvá na tom, že stopercentným majiteľom je spoločnosť Sidor, založená v Chorvátsku, pričom Vadala nemal s už existujúcim rezortom nič spoločné.

Antonina Vadalu momentálne väzobne stíhajú na základe zatykača benátskeho súdu pre údajnú účasť na obchode talianskej mafie s kokaínom. Ján Kuciak si do poznámkového bloku napísal: „Firmy sa po problémoch presťahovali do Košíc na adresu Podnikateľská. Tam to vlastní Vadalov nový spojenec Igor Sidor,". Vadalova firma AV-Real sa z Trnavy presunula na žurnalistom uvedenú adresu. Budovu vlastní Igor Sidor a sídlo tam má aj Sidor-Holding. Igor Sidor však bližší kontakt s Vadalom popiera.