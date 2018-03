Mama zavraždenej Martiny opäť pred ľuďmi: VIDEO Gašpar musí odstúpiť, toto je fraška!

Zlatica Kušnírová sa v úvode svojho prejavu v Košiciach poďakovala všetkým, ktorí sa aj v daždivom počasí zišli v mene Martiny a Jána. "Minulý týždeň som sa síce vyjadrila, že politika ide mimo mňa, no nedá mi to. To, čo sa v posledných dňoch deje, je čistá fraška," povedala zronená matka.

Gašpar musí odstúpiť

Od Kuciaka dostali minulý rok Vagovičovu knihu Vlastnou hlavou o Robertovi Ficovi a jeho strane. "Sú tam aj Jankove pasáže, ktoré svedčia o tom. A veľmi dobre všetci vieme, aký bol a že sa to všetko nepáčilo Ficovi a jemu podobným. Pellegrini bude ďalej cez neho riadiť štát. Takže žiadam, aby odstúpil Tibor Gašpar. Poviem to po svojom, prepáčte za výraz: Serie si do huby," povedala Kušnírová.

Delegácia Európskeho parlamentu vyslovila Ficovi a jeho vláde vysokú nedôveru a žiada spravodlivé vyšetrovanie vraždy mojej Martinky a jej Janka. "Do konca týždňa mal byť medzinárodný tím. Pýtam sa, kde sú, čo robia v tejto veci? Viem, že to nie je jednoduché, ale aj tak si myslím, že mohli už niečo v tejto veci urobiť. Našej polícii vôbec neverím a vôbec im nedôverujem. Ako som už spomínala minulý týždeň, Janko a Martina im tiež neverili, preto im nedôverujem ani ja," povedala a zopakovala svoju požiadavku na odstúpenie Gašpara.

Zametajú stopy

"Zametajú stopy a ovplyvňujú. Prečo sa nezaberajú tým, čo mal Janko za celé dva dni zisťovať? Prečo sa to nerieši? A ďalej podnikanie pána Chudíka," pýta sa Kušnírová. "Je to veľmi slabá náplasť na moje rany."

Keď boli voľby do samosprávneho kraja, Martina bola akurát vtedy doma na voľby, uviedla jej mama. "Vtedy išli v televízii rôzne relácie a bola v nich aj pani Remišová. Martina mi vtedy povedala: „Je jedna z mála, ktorej ide o spravodlivosť. Je to super baba.“ Ja sa do toho nevyznám, len komentujem jej názor. Neplatí ma OĽaNO, nerobím im kampaň, ani nikomu inému, vôbec ich osobne nepoznám," uviedla a dodala, že sa s Jánom ako pár naozaj našli. "Boli na jednej úrovni a na jednej frekvencii. Mali rovnaké hodnoty, verili v spravodlivosť a demokraciu."

Kuciak šliapol na mínu

Janko ako novinár podľa Kušnírovej šliapol na mínu a tá mala veľmi veľký rozstrel. "Preto museli zomrieť. Dvanásťhlavý drak, tamtých zodpovedných je veľa, ktorí by mali za to pykať, nech majú akúkoľvek účasť, či bol vrah najatý, neviem, to nech zistí polícia. Preto žiadam všetkých, aby nás podporili, aby sa spravodlivo vyšetrila vražda. My sme pripravovali svadbu, nie pohreb," dodala smutná matka.

"Museli zomrieť rukou vraha aj tých, ktorí mali na to prepojenie a jednoducho si toho vraha najali. Preto hovorím sama za seba, ako matka Martiny: Oni im život nedali, nemali právo im ho zobrať," dodala matka Martiny. "Viem, že Martinka sa bude hnevať, za to, čo teraz poviem, povedala by mi: Mami, nebuď taká ako oni, nezníž sa na ich úroveň, buď nad vecou. Ale Mati, sorry, aj tak to musím povedať: Nech zhoria v pekle a nech sú až na samom dne."