Expremiér Dzurinda po vražde Kuciaka a Kušnírovej: Slovensko je opäť čiernou dierou Európy

Dzurinda v článku pre Politico píše o tom, ako koncom deväeťdesiatych rokov bolo pravdepodobne najtemnejšie obdobie slovenskej štátnosti. V roku 1997 uniesli syna prezidenta Michala Kováča, kľúčový svedok vraždy sa musel skrývať a jeho spojku, Róberta Remiáša, zavraždili.

Prípad nikdy nebol vyriešený, no všetky dôkazy vedú k tomu, že do únosu aj vraždy bola zapojená Slovenská informáčná služba, vtedy pod vedením Mečiarovej pravej ruky Ivana Lexu. Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová vtedy opísala Slovensko ako čiernu dieru Európy.

„Na poznámku od Albrightovej som si spomenul, keď som ju v Bruseli stretol dva týždne po tom, čo zavraždili mladého investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú,“ píše v článku Dzurinda.

Politika ticha

Spomína na to, ako premiér Vladimír Mečiar propagoval „politiku ticha“ a zastrašoval novinárov a svoju politickú opozíciu. „Našťastie, odvážna opozícia, silné médiá a silná občianska spoločnosť sa spojili a na jeseň 1998 presunuli svojimi hlasmi krajinu demokratickým a prozápadným smerom,“ píše ďalej expremiér.

V článku spomína aj na to, že počas 8 rokov, kedy bol premiérom on sa z čiernej diery stalo moderné a reformne orientované Slovensko, ktoré bolo spoľahlivým partnerom Západu. „Tento obraz Slovenska bol rozbitý 26. februára vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Po 20 rokoch modernizácie, hospodárskej konvergencie so západnou Európou a rastúcej sociálnej súdržnosti sa Slovensko opäť vrátilo do tmy," píše.

Opozícia sa musí zjednotiť

Dzurinda opisuje, ako státisíce ľudí vyšli do ulíc a odohrali sa najväčšie protesty od nežnej revolúcie v roku 1989. „Každá vláda čelí pokušeniam vrátane pokušeniu uprednostniť biznis pred verejným záujmom. Niektorí pôjdu veľmi ďaleko, aby zakryli svoje pochybné kontakty, ale keď ich odhalia, snažia sa veci napraviť,“ píše Dzurinda. Podľa neho už však nebude Ficovi stačiť len rezignácia a kozmetické úpravy.

„Tie neuspokoja volania verejnosti po spravodlivosti, len zvýšia odpor verejnosti,“ píše bývalý premiér. Podľa neho je za zradu považovaná aj otočka Mosta-Híd, ktorý už nežiada predčasné voľby. Kľúčové podľa neho je to, aby sa opozícia zjednotila a jasne stála na strane demokratickej spoločnosti.

„Len potvrdením demokratických hodnôt a jednoznačným odmietnutím mafiánskych metód môže slovenská občianska spoločnosť prekonať dedičstvo oligarchov a posilniť systém demokratických bŕzd a protiváh,“ tvrdí Dzurinda. „Len vtedy sa Slovensko môže stať vyspelou demokraciou a nikdy sa už nevrátiť pod tieto temné mraky,“ dodáva Mikuláš Dzurinda.