ONLINE Slovensko demonštruje za slušný štát už tretí týždeň: Takto to dnes vyzerá na námestiach

BRATISLAVA - Dnes sa koná ďalšie zhromaždenie Za Slušné Slovensko. Zhromaždenie v Bratislave sa opäť bude konať na Námestí SNP ako aj v mnohých ďalších mestách na Slovensku i vo svete. Po odchode Kaliňáka aj Fica a po výmene premiéra, ktorým sa stane Peter Pellegrini, organizátori i ľudia aj naďalej požadujú predčasné voľby. Do ulíc už tretí týždeň vyšli tisícky ľudí.

- minulý týždeň na zhromaždenia po celom Slovensku prišlo odhadom 120-tisíc ľudí, pričom v Bratislave prišlo na Námestie SNP 50 až 60-tisíc.

- Fico podal demisiu, no odkázal, že sa nelúči ani nekončí, premiérom bude Pellegrini, prezident ho poveril zostavením novej vlády

- dnes sa budú protesty v 60 mestách, organizátori žiadajú predčasné voľby

- Žitňanská končí ako ministerka, Šebej sa vzdal poslaneckého mandátu

- opozícia stiahla podpisy, mimoriadna schôdza nebude

- Bugár sa na Maldivách stretol s podnikateľom Mariánom Kočnerom

- Smer v novom prieskume Focusu prudko padol a má už len 20%

Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk.

Sledujte s nami pochod v Bratislave NAŽIVO

17:50 V Trnave protestujúci štrngajú kľúčmi a odznela aj slovenská hymna. Padajú požiadavky na vymenovanie bezúhonných ľudí do vlády s bezchybným morálnym kreditom.

17:49 "Prídeme opäť, lebo chceme slušné Slovensko," povedal Kemka.

17:47 Na pódiu vystúpil Juraj Kemka, za nám stoja ostatní herci.

17:44 Na pódiu vystúpil raper Tono S. so piesňou od Veca o tragických udalostiach na Slovensku. Pieseň sa pre mnohých stala v tomto období hymnou. Zavtipkoval, že toto vystúpenie mu zaplatil Soros. Vyzval ľudí, aby neprestali a boli odvážny.

17:42 V Banskej Bystrici sa napriek daždivému počasiu zišlo niekoľko tisíc ľudí. Protest otvorila pieseň Iva Hoffmana Sľúbili sme si lásku. Na námestí ľudia skandujú: "Predčasné voľby" a "Chceme novú vládu"

17:40 PREŠOV Síce je zima a prší, no ani to neodradilo ľudí v Prešove, aby šli protestovať.

​

17:39 Na pódiu v Bratislave vystúpila aj Zuzana Wienk. "Pán policajný prezident Gašpar, pán špeciálny prokurátor Kováčik – celé roky sa spreneverujete svojmu poslaniu – odstúpte," vyzvala ich Wienk. "Žiadame vás, aby nový minister vnútra nebol len sakom ministra Kaliňáka. Pán generálny prokurátor Čižnár, ukážte, že vám na situácii záleží a pripustite v tejto situácii dohľad renomovaných odborníkov nad vyšetrovaním."

17:38 PARTIZÁNSKE

17:35 Miro Žbirka si s ľuďmi zaspieval na zhromaždení v Prahe a podporil protestujúcich. "Nie je ťažké pripojiť sa k takej vete ako Slušné Slovensko. Verím mladej generácií, že tie veci (ktoré sme začali v 89), dotiahne."

17:34 KOŠICE Na zhromaždení vystúpi aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej.

17:32 V Trnave dav skanduje heslo, ktoré sa už ozývalo aj minulý týždeň: "Fico do basy!"

17:31 Reportáž zo zhromaždenia v RIMAVSKEJ SOBOTE.

17:30 Ulice v Bratislave sa stále napĺňajú.

17:29 Stanke povedal za seba a za ostatných hercov, že súhlasia s požiadavkami iniciatívy Za slušné Slovensko.

17:28 Námestie SNP je opäť plne až po Kamenné námestie a Tesco. Na rozdiel od minulého týždňa tu už stoja aj predavačky so slovenskými a európskymi vlajočkami. Jedna stojí dve eurá.

17:26 PRAHA naživo z Václavského námestia

17:25 Región TURIEC

17:23 V Bratislave teraz vystúpi herec Richard Stanke. "Robert Fico a celý jeho spolok. Vravíme vám z plných pľúc, že stačilo! Váš arogantný úsmev pri odovzdávaní včerajšej akože demisie hovorí za všetko."

17:22 BANSKÁ BYSTRICA

17:21 V Košiciach vystúpil novinár Arpád Soltész. "Nemôžu nás zabiť a umlčať a prácu Jána Kuciaka dokončíme. Musí vzísť nová alternatíva."

17:20 "Chceme vidieť konkrétne zmeny v každej jednej inštitúcii. To ste nesplnili. Bojíte sa volieb, lebo by vám vystavili účet. Čo ešte potrebujete? Generálny štrajk?" Pýta sa v Bratislave na pódiu Filip Bagáč.

17:18 NITRA

17:15 KOŠICE Napriek hustemu dažďu je zatiaľ v Košiciach okolo tritisíc ľudí a stále prichádzajú další. Pred začiatkom hrali obľúbenú pieseň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - Sarajevo od Nohavicu. Na protest vystúpi aj Martinina mama. "Fuj, hanba," ozýva sa z davu na výrok premiéra, že na východe nič nie je.

17:13 TRNAVA V Trnave je odhadom 2500 až 3000 ľudí.

17:12 Na pódium prichádzajú manželia Bagáčovci, ktorí boli aj na protestoch v roku 1989.

17:10 "Demisia vlády neznamená, že premiéra vystrieda jeho bábka," hovoria organizátori. "Pán Bugár, pán Danko a pán Fico sa snažia držať pri moci. Je to dôkazom toho, že sa snažia pod koberec zamiesť korupčné kauzy."

17:07 Na ppódium prišli organizátori protestu Karolína Farská a Juraj Šeliga. "Chceme vás požiadať, aby ste sa nenechali vyprovokovať," povedala Farská na úvod. "Verím, že to spolu zvládneme tak, ako minulý týždeň."

17:04 BRNO Ľudia sa schádzajú aj v Brne. "Už sa k tomu schyľuje," napísal na Twitteri Petr.

17:00 Oficiálny začiatok protestu je o 17-tej. Ľudia v týchto chvíľach tlieskajú a skandujú na námestí "Predčasné voľby!".

16:55 Pohľad na auto s nákladom odparkované pred Úradom vlády SR a policajnú hliadku. Krátko pred začiatkom ďalšieho protestného zhromaždenia v Bratislave priviezlo malé nákladné auto fúru hnoja pred hlavnú bránu Úradu vlády SR. Hnoj zatiaľ z korby nevyklopilo, naklonená je len do polovice. Polícia zasiahla a so šoférom hovorila. Nákladné auto má za sklom kabíny papierový transparent s nápisom Ak vláda padne, papaláši zostanú?

16:53 PRAHA Ľudia sa zišli na proteste v Prahe na Václavskom námestí.

16:51 Stovky ľudí prichádzajú na miesto protestu, na Námestie SNP. "Nemajú ani hanbu, ani nič," ozýva sa z protestujúceho davu.

16:49 Ľudia naďalej skandujú "Dosť bolo Smeru!".

16:45 Do ulíc vysšli aj študenti, ktorí začali okamžite skandovať a tlieskať.

16:39 Aj dnes si ľudia pripravili transparenty, ktoré hovoria jasne. "Nekŕmte nás už Ficovinami", "Popravu vyšetrujú hlavní podozriví".

16:34 Ľudia sa už v Bratislave pomaly zhromažďujú.

16:30 Protesty sa konajú v desiatkach miest na Slovensku i po celom svete.

16:25 Polícia o dnešných verejných zhromaždeniach

Protest majú za sebou aj Slováci žijúci v Sydney. Video z pochodu nám zaslal čitateľ Juraj. Vo videu je príhovor jednej z organizátoriek plus štrnganie kľúčami ako vyjadrenie nesúhlasu a žiadosť predčasných volieb.

Vystúpi matka zavraždenej Martiny i ďalšie osobnosti

V Bratislave okrem iných k zúčastneným prehovoria Zuzana Kronerová, František Mikloško, Filip Vagáč, Martin Mojžis, Ondrej Gažovič, Juraj Kemka. Minulý týždeň prehovorili emeritný arcibiskup Róbert Bezák či sestra Jána Kuciaka Mária. "Vyzývame všetkých, ktorí sa zúčastnia na dnešných zhromaždeniach, aby prišli pokojne a rozhodne vyjadriť svoj občiansky postoj. Nenechajme sa nikým vyprovokovať. Prosíme všetkých, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície," uviedli organizátori pochodov. Zároveň prosia ľudí, aby si priniesli kľúče. Organizátori žiadajú predčasné voľby.

Na proteste v Košiciach dnes vystúpia matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová, novinár Arpád Soltész, Marianna Sedláková z katedry slovakistiky na UPJŠ, Silvia Szabová z občianskeho združenia Sosna a ďalší. Na dnešnom zhromaždení v Poprade vystúpia stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo, učiteľ Pavol Krupka, evanjelický kňaz Stanislav Grega aj Mária Šelepová z Konfederácie politických väzňov Slovenska. Na pódiu zaspieva Števo Šanta, frontman kapely Ostrov. Účasť na akcii zatiaľ na Facebooku potvrdilo vyše 600 ľudí, ďalších 900 sa o zhromaždenie zaujíma.

Protesty na Slovensku i v zahraničí

Tento týždeň sa takisto zhromaždenia konajú po celom Slovensku aj vo svete - v minimálne 34 slovenských mestách a 25 mestách v zahraničí. Okrem Bratislavy napríklad aj v Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Komárne, Košiciach, Lučenci, Pezinku či Nitre, Rožnave alebo Veľkom Krtíši. V zahraničí sa zídu vo väčšine európskych hlavných miest, ale aj Brne, Malage, New Yorku, Sydney či Reykjavíku a Santiago de Chille.

Dopravné obmedzenia v Bratislave

V centre Bratislavy bude v piatok popoludní kvôli zhromaždeniu Za slušné Slovensko obmedzená doprava. V čase od zhruba 16.30 h do ukončenia zhromaždenia bude obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Námestí SNP, ale aj v priľahlých uliciach Starého mesta, najmä na Klobučníckej, Uršulínskej, Špitálskej, Štúrovej, Jesenského a Medenej ulici a na Hurbanovom námestí. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.

"Vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach odporúčame, aby si do 16.30 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné," uviedla policajná hovorkyňa. Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," upozornila.

Po ukončení verejného zhromaždenia je nevyhnuté rátať s prípadnými dopravnými obmedzeniami v lokalitách ako napríklad okolie Hodžovho námestia, Kamenného námestia či Špitálskej ulice. "Zároveň upozorňujeme chodcov, že vzhľadom na veľký počet zhromaždených osôb môžu počas konania verejného zhromaždenia nastať problémy aj pri pešom presune cez Námestie SNP, a preto je potrebné využiť na tento účel priľahlé ulice," uzavrela Slamková.