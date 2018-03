ONLINE Koaličné rošády Slováci prekukli! Účasť trhala rekordy, ľudia žiadajú predčasné voľby

BRATISLAVA - Dnes sa koná ďalšie zhromaždenie Za Slušné Slovensko. Zhromaždenie v Bratislave sa opäť bude konať na Námestí SNP ako aj v mnohých ďalších mestách na Slovensku i vo svete. Po odchode Kaliňáka aj Fica a po výmene premiéra, ktorým sa stane Peter Pellegrini, organizátori i ľudia aj naďalej požadujú predčasné voľby. Do ulíc už tretí týždeň vyšli tisícky ľudí.

- minulý týždeň na zhromaždenia po celom Slovensku prišlo odhadom 120-tisíc ľudí, pričom v Bratislave prišlo na Námestie SNP 50 až 60-tisíc.

- Fico podal demisiu, no odkázal, že sa nelúči ani nekončí, premiérom bude Pellegrini, prezident ho poveril zostavením novej vlády

- dnes sa budú protesty v 60 mestách, organizátori žiadajú predčasné voľby

- Žitňanská končí ako ministerka, Šebej sa vzdal poslaneckého mandátu

- opozícia stiahla podpisy, mimoriadna schôdza nebude

- Bugár sa na Maldivách stretol s podnikateľom Mariánom Kočnerom

- Smer v novom prieskume Focusu prudko padol a má už len 20%

19:55 V Štokholme prišlo na pochod zhruba 30 ľudí. Pálili sviečky a čítali listy z regiónov pre zahraničie a zo Štokholmu pre regióny, tiež list Róberta Bezáka.

19:48 Protest pred Úradom vlády sa skončil.

19:40 Protestujúcim pred Úradom vlády zatrúbil autobus. Skupinku protestujúcich to potešilo.

19:35 Organizátori protestov z Martina vyzývajú na generálny štrajk. "Smejú sa nám na Facebooku, že do ulíc chodia tri percentá ľudí. Nech vidia, čo sa stane, keď tri percentá ľudí neprídu do práce," povedal Matej Bórik.

19:29 Zemplínčania počas piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je. Svoj názor prišlo pred michalovskú radnicu podľa organizátorov z Občianskej iniciatívy Zemplína prejaviť približne 500 ľudí.

19:27 NITRA Zhruba 3 000 ľudí sa dnes zišlo na Svätoplukovom námestí v Nitre na zhromaždení Nitra za slušné Slovensko! Podujatie malo pokojný priebeh. Na pódiu vystúpili osobnosti Nitry a okolitého regiónu, vystúpil aj bratislavský novinár Eugen Korda. "Nakradli miliardy a ešte stále disponujú veľkou mocou. Fico a Kaliňák odišli len preto, že ste na námestí stáli vy," prihovoril sa účastníkom zhromaždenia Korda.

19:25 POPRAD

19:22 Pred úradom je asi 200 ľudí. Skandujú, že Bugár je zradca, máme blbý smer či dosť bolo Smeru.

19:20 Časť ľudí sa opäť presunula pred Úrad vlády, kde spievali slovenskú hymnu. Pokrikujú "Mafia!".

19:13 POVAŽSKÁ BYSTRICA

19:10 V Bratislave prišlo na protest podľa organizátorov 65-tisíc ľudí, teda viac ako minulý týždeň.

19:09 Približne tritisíc občanov sa pripojilo v Banskej Bystrici k zhromaždeniam Za slušné Slovensko v Bratislave a desiatkach ďalších miest na Slovensku aj vo svete. Na úvod si zhromaždení pripomenuli minútou ticha obete vraždy Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

19:04 TRNAVA

19:03 Niekto vysypal zozadu k pódiu kocky s nápisom Sorosove kocky a s menami všetkých, ktorých chcú odvolať.

19:01 Na protest v Košiciach, kde podvečer pršalo, prišlo podľa odhadu organizátorov 10-12-tisíc ľudí. To je zrejme o niečo menej ako bolo minulý týždeň. Organizátori na pódiu zdôraznili, že dážď pomáha rásť. "Dúfam, že na budúci protest sa nás zíde dvakrát toľko.“

18:59 Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok. Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

18:58 Ľudia v Bratislave sa pokojne rozchádzajú.

18:57 Zhruba šesťtisíc ľudí sa podľa odhadov organizátorov zišlo napriek daždivému počasiu na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko s podtitulom „Toto nestačí!“, ktorý sa uskutočnil na Hlavnej ulici v Prešove."Stretli sme sa tu po týždni preto, že vývoj posledných dní ukazuje, že politické špičky odmietajú počúvať občanov, odmietajú počúvať ich názor. Myslím si, že budeme pokračovať, kým nepreberú zodpovednosť za stav krajiny,“ uviedol jeden zo spoluorganizátorov podujatia Matúš Nakata.

18:53 Protest v Bratislave sa skončil.

Hymna doznela. Ľudia skandujú "Dosť bolo Smeru!". Organizátori poďakovali ľudom, že prišli. "Ďakujeme, že ste za slušné Slovensko. Veríme, že osud tejto krajiny nám nie je ľahostajný. Veríme, že sa o ňu budeme aj naďalej zaujímať. Toto dnešné zhromaždenie je oficiálne ukončené." Zároveň prosia, aby ľudia nikam nepochodovali, ale aby sa v pokoji rozišli.

18:51 V BRATISLAVE znie slovenská hymna, ľudia spievajú. Hymnu opäť spieva Juraj Benetín z Korben Dallas.

18:50 "Takto vyzerala dnes Prievidza, ľudia prišli asi v rovnakom počte ako minulý týždeň," napísal nám Juraj.

18:49 Organizátori hľadajú štyroch slušných poslancov, ktorí nezahlasujú za dôveru vláde Petra Pellegriniho. Na pódium priniesli štyri stoličky. "Táto vláda nepredstavuje žiadnu zmenu. V pozadí stále stojí pán Fico."

18:48 Ľudia v BRATISLAVE skandujú a kričia. "Fico je mafia!"

18:47 Protest v KOŠICIACH skončil slovenskou hymnou. Stále prší a ľudia pokojne odchádzajú.

18:46 V Bratislave hovoril aj Juraj Kemka. Za ním stáli ostatní.

18:45 KOMÁRNO

18:42 Na pódiu v Bratislave vystupuje František Mikloško. "Tu na tomto námestí v roku '89 stáli tisíce ľudí a štrngali kľúčami. Dožadovali sa slušného života, aj keď nevedeli ko to skončí. Teraz na vás hľadia vaši rovesníci."

18:40 TA3 uvádza, že protest v Banskej Bystrici sa už skončil zaspievaním slovenskej hymny. Účasť sa odhaduje na 1,5-2000 účastníkov. Zhromaždenie sa nieslo v pokojnom duchu, ale v dave sa ozývalo skandovanie: "Predčasné voľby" či "Dosť bolo Smeru".

18:39 "Zažehnali možno politickú krízu, ale kríza dôvery ostala," povedal Ondrej Prostredník.

18:35 V Prahe vystúpil Fedor Gál. "Toto, čo prežívame, je bod zlomu. V poslednom čase počúvam, že sme prehrali. Neprehrali sme. Moja generácia odovzdáva štafetu svojim deťom. Nepokašlite to!“

18:31 ZVOLEN

18:29 BRATISLAVA

18:27 "Na námestí SNP je nás viac, ako nás bolo minulý týždeň," povedala Farská. Ľudia začali skandovať a tlieskať "to je ono!". Šeliga sa poďakoval aj majiteľom obchodov, ktorí zavreli skôr a podporili protesty.

18:22 Účastníci protestu v Brne odhadujú účasť asi dvetisíc ľudí.

18:20 Na pódiu v Bratislave je bývalý diplomat Ondrej Gažovič. "Videl som však aj to, ako si Robert Fico spravil z diplomacie cestovnú kanceláriu pre svoju asistentku. To sa volá arogancia moci."

18:19 NITRA Ľudia zaplnili celé Svätoplukovo námestie, podľa odhadov ich tam je 3- až 4-tisíc.

18:15 KOŠICE Vystúpila mama Martiny Kušnírovej. Požaduje odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara.

V Košiciach vystúpila mama Martiny. "Čo sa v poslednej dobe deje je čistá fraška. Cez Pellegriniho bude Fico riadiť štát. Chcem, aby odstúpil Gašpar. Prepáčte, že to poviem vulgárne - serie si do huby. Našej polícii vôbec nedôverujem. Nikto ma neplatí, hovorím, čo si myslím. Nech zhoria v pekle, ktorí sú za ich smrť zodpovední. Janko aj Martinka vyrastali v skromných pomeroch a chceli len pravdu a spravodlivosť." V Košiciach je už okolo 8-tisíc ľudí.

18:14 PIEŠŤANY

18:13 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotku zasla čitateľ Ladislav.

18:12 Skončilo aj zhromaždenie v Žiline, ľudia odchádzajú z námestia. Organizátori sa dištancujú od toho podpálenia žilinskej centrály Smeru, uviedla TA3.

18:11 Protest v Prešove sa skončil, tisícky ľudí skandujú "Voľby!" a "Pravda je na našej strane!".

18:08 Ľudia skandujú "Generálny štrajk!".

18:07 KOŠICE

18:06 V Bratislave vystúpila na pódium herečka Zuzana Kronerová, ktorá sa zúčastnila aj protestov v roku 1989. "Musíme byť pevní a musí nás byť viac. Musíme dodať odvahu tým, ktorí to nie sú. Koho mám na mysli? Všetkých tých slušných ľudá, ktorí citia, že čosi nie je v poriadku," povedala Kronerová.

18:05 ŽILINA Fotografie zo zhromaždenia v Žiline zverejnila na Facebooku županka Erika Jurinová.

18:01 MICHALOVCE

17:59 V Prešove podľa odhadu organizátorov protestuje 6-tisíc ľudí. “Stačilo!,” skandujú.

17:58 Na pódiu v Bratislave vystúpi Viliam Csino, režisér z Novej Cvernovky.

17:57 TRENČÍN

17:56 V Košiciach vystupujú ďalší rečníci a žiadajú predčasne voľby. “Nechceme štátny prevrat.”

17:54 Na námestí je v tomto momente viac ľudí, ako bolo minulý týždeň.

17:50 V Trnave protestujúci štrngajú kľúčmi a odznela aj slovenská hymna. Padajú požiadavky na vymenovanie bezúhonných ľudí do vlády s bezchybným morálnym kreditom.

17:49 "Prídeme opäť, lebo chceme slušné Slovensko," povedal Kemka.

17:47 Na pódiu vystúpil Juraj Kemka, za nám stoja ostatní herci.

17:44 Na pódiu vystúpil raper Tono S. so piesňou od Veca o tragických udalostiach na Slovensku. Pieseň sa pre mnohých stala v tomto období hymnou. Zavtipkoval, že toto vystúpenie mu zaplatil Soros. Vyzval ľudí, aby neprestali a boli odvážny.

17:42 V Banskej Bystrici sa napriek daždivému počasiu zišlo niekoľko tisíc ľudí. Protest otvorila pieseň Iva Hoffmana Sľúbili sme si lásku. Na námestí ľudia skandujú: "Predčasné voľby" a "Chceme novú vládu"

17:40 PREŠOV Síce je zima a prší, no ani to neodradilo ľudí v Prešove, aby šli protestovať.

​

17:39 Na pódiu v Bratislave vystúpila aj Zuzana Wienk. "Pán policajný prezident Gašpar, pán špeciálny prokurátor Kováčik – celé roky sa spreneverujete svojmu poslaniu – odstúpte," vyzvala ich Wienk. "Žiadame vás, aby nový minister vnútra nebol len sakom ministra Kaliňáka. Pán generálny prokurátor Čižnár, ukážte, že vám na situácii záleží a pripustite v tejto situácii dohľad renomovaných odborníkov nad vyšetrovaním."

17:38 PARTIZÁNSKE

17:35 Miro Žbirka si s ľuďmi zaspieval na zhromaždení v Prahe a podporil protestujúcich. "Nie je ťažké pripojiť sa k takej vete ako Slušné Slovensko. Verím mladej generácií, že tie veci (ktoré sme začali v 89), dotiahne."

17:34 KOŠICE Na zhromaždení vystúpi aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej.

17:32 V Trnave dav skanduje heslo, ktoré sa už ozývalo aj minulý týždeň: "Fico do basy!"

17:31 Reportáž zo zhromaždenia v RIMAVSKEJ SOBOTE.

17:30 Ulice v Bratislave sa stále napĺňajú.

17:29 Stanke povedal za seba a za ostatných hercov, že súhlasia s požiadavkami iniciatívy Za slušné Slovensko.

17:28 Námestie SNP je opäť plne až po Kamenné námestie a Tesco. Na rozdiel od minulého týždňa tu už stoja aj predavačky so slovenskými a európskymi vlajočkami. Jedna stojí dve eurá.

17:26 PRAHA naživo z Václavského námestia

17:25 Región TURIEC

17:23 V Bratislave teraz vystúpi herec Richard Stanke. "Robert Fico a celý jeho spolok. Vravíme vám z plných pľúc, že stačilo! Váš arogantný úsmev pri odovzdávaní včerajšej akože demisie hovorí za všetko."

17:22 BANSKÁ BYSTRICA

17:21 V Košiciach vystúpil novinár Arpád Soltész. "Nemôžu nás zabiť a umlčať a prácu Jána Kuciaka dokončíme. Musí vzísť nová alternatíva."

17:20 "Chceme vidieť konkrétne zmeny v každej jednej inštitúcii. To ste nesplnili. Bojíte sa volieb, lebo by vám vystavili účet. Čo ešte potrebujete? Generálny štrajk?" Pýta sa v Bratislave na pódiu Filip Bagáč.

17:18 NITRA

17:15 KOŠICE Napriek hustemu dažďu je zatiaľ v Košiciach okolo tritisíc ľudí a stále prichádzajú další. Pred začiatkom hrali obľúbenú pieseň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - Sarajevo od Nohavicu. Na protest vystúpi aj Martinina mama. "Fuj, hanba," ozýva sa z davu na výrok premiéra, že na východe nič nie je.

17:13 TRNAVA V Trnave je odhadom 2500 až 3000 ľudí.

17:12 Na pódium prichádzajú manželia Bagáčovci, ktorí boli aj na protestoch v roku 1989.

17:10 "Demisia vlády neznamená, že premiéra vystrieda jeho bábka," hovoria organizátori. "Pán Bugár, pán Danko a pán Fico sa snažia držať pri moci. Je to dôkazom toho, že sa snažia pod koberec zamiesť korupčné kauzy."

17:07 Na ppódium prišli organizátori protestu Karolína Farská a Juraj Šeliga. "Chceme vás požiadať, aby ste sa nenechali vyprovokovať," povedala Farská na úvod. "Verím, že to spolu zvládneme tak, ako minulý týždeň."

17:04 BRNO Ľudia sa schádzajú aj v Brne. "Už sa k tomu schyľuje," napísal na Twitteri Petr.

17:00 Oficiálny začiatok protestu je o 17-tej. Ľudia v týchto chvíľach tlieskajú a skandujú na námestí "Predčasné voľby!".

16:55 Pohľad na auto s nákladom odparkované pred Úradom vlády SR a policajnú hliadku. Krátko pred začiatkom ďalšieho protestného zhromaždenia v Bratislave priviezlo malé nákladné auto fúru hnoja pred hlavnú bránu Úradu vlády SR. Hnoj zatiaľ z korby nevyklopilo, naklonená je len do polovice. Polícia zasiahla a so šoférom hovorila. Nákladné auto má za sklom kabíny papierový transparent s nápisom Ak vláda padne, papaláši zostanú?

16:53 PRAHA Ľudia sa zišli na proteste v Prahe na Václavskom námestí.

16:51 Stovky ľudí prichádzajú na miesto protestu, na Námestie SNP. "Nemajú ani hanbu, ani nič," ozýva sa z protestujúceho davu.

16:49 Ľudia naďalej skandujú "Dosť bolo Smeru!".

16:45 Do ulíc vysšli aj študenti, ktorí začali okamžite skandovať a tlieskať.

16:39 Aj dnes si ľudia pripravili transparenty, ktoré hovoria jasne. "Nekŕmte nás už Ficovinami", "Popravu vyšetrujú hlavní podozriví".

16:34 Ľudia sa už v Bratislave pomaly zhromažďujú.

16:30 Protesty sa konajú v desiatkach miest na Slovensku i po celom svete.

16:25 Polícia o dnešných verejných zhromaždeniach

Protest majú za sebou aj Slováci žijúci v Sydney. Video z pochodu nám zaslal čitateľ Juraj. Vo videu je príhovor jednej z organizátoriek plus štrnganie kľúčami ako vyjadrenie nesúhlasu a žiadosť predčasných volieb.

Vystúpi matka zavraždenej Martiny i ďalšie osobnosti

V Bratislave okrem iných k zúčastneným prehovoria Zuzana Kronerová, František Mikloško, Filip Vagáč, Martin Mojžis, Ondrej Gažovič, Juraj Kemka. Minulý týždeň prehovorili emeritný arcibiskup Róbert Bezák či sestra Jána Kuciaka Mária. "Vyzývame všetkých, ktorí sa zúčastnia na dnešných zhromaždeniach, aby prišli pokojne a rozhodne vyjadriť svoj občiansky postoj. Nenechajme sa nikým vyprovokovať. Prosíme všetkých, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície," uviedli organizátori pochodov. Zároveň prosia ľudí, aby si priniesli kľúče. Organizátori žiadajú predčasné voľby.

Na proteste v Košiciach dnes vystúpia matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová, novinár Arpád Soltész, Marianna Sedláková z katedry slovakistiky na UPJŠ, Silvia Szabová z občianskeho združenia Sosna a ďalší. Na dnešnom zhromaždení v Poprade vystúpia stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo, učiteľ Pavol Krupka, evanjelický kňaz Stanislav Grega aj Mária Šelepová z Konfederácie politických väzňov Slovenska. Na pódiu zaspieva Števo Šanta, frontman kapely Ostrov. Účasť na akcii zatiaľ na Facebooku potvrdilo vyše 600 ľudí, ďalších 900 sa o zhromaždenie zaujíma.

Protesty na Slovensku i v zahraničí

Tento týždeň sa takisto zhromaždenia konajú po celom Slovensku aj vo svete - v minimálne 34 slovenských mestách a 25 mestách v zahraničí. Okrem Bratislavy napríklad aj v Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Komárne, Košiciach, Lučenci, Pezinku či Nitre, Rožnave alebo Veľkom Krtíši. V zahraničí sa zídu vo väčšine európskych hlavných miest, ale aj Brne, Malage, New Yorku, Sydney či Reykjavíku a Santiago de Chille.

Dopravné obmedzenia v Bratislave

V centre Bratislavy bude v piatok popoludní kvôli zhromaždeniu Za slušné Slovensko obmedzená doprava. V čase od zhruba 16.30 h do ukončenia zhromaždenia bude obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Námestí SNP, ale aj v priľahlých uliciach Starého mesta, najmä na Klobučníckej, Uršulínskej, Špitálskej, Štúrovej, Jesenského a Medenej ulici a na Hurbanovom námestí. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.

"Vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach odporúčame, aby si do 16.30 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné," uviedla policajná hovorkyňa. Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," upozornila.

Po ukončení verejného zhromaždenia je nevyhnuté rátať s prípadnými dopravnými obmedzeniami v lokalitách ako napríklad okolie Hodžovho námestia, Kamenného námestia či Špitálskej ulice. "Zároveň upozorňujeme chodcov, že vzhľadom na veľký počet zhromaždených osôb môžu počas konania verejného zhromaždenia nastať problémy aj pri pešom presune cez Námestie SNP, a preto je potrebné využiť na tento účel priľahlé ulice," uzavrela Slamková.