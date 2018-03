Brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka (†27): Popravu vyšetrujú hlavní podozriví!

BRATISLAVA - Pohár trpezlivosti mu pretiekol. Brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka, Jozef, to povedal narovinu. Udalosti posledných dní, kedy naši najvyšší politici robia z ľudí bláznov, ho nenechali chladným. Preto vyzýva ľudí, aby vyšli opäť v piatok do ulíc za Janka a Martinku a, v neposlednom rade, za spravodlivosť.

Aj napriek tomu, že minister vnútra Robert Kaliňák a rovnako aj premiér oznámili, že podávajú demisiu, podľa mnohých ľudí to nestačí. Vládna koalícia by totiž, okrem týchto zmien, mala pokračovať rovnako.

Ľudia si myslia, že sú to len akési "kozmetické úpravy" a, že vláda robí z ľudí hlupákov. Preto sa v piatok chystá ďalšie zhromaždenie za Slušné Slovensko, na ktorom občania budú žiadať demisiu súčasnej vlády. Byť potichu nevydržal ani brat zavraždeného Jána Kuciaka, Jozef, ktorý neverí, že vyšetrovanie bude objektívne. Podĺa neho vraždu vyšetrujú hlavní podozriví.

"Chcel som byť mimo ale táto tragikomédia to nedovoľuje!!! Fuj, je mi z toho nanič! Podajú demisie a ďalej mocou a cashom všetko ovládajú!!! Na Bugára niečo majú, to je jasné! Nedajme sa manipulovať! Ani opozícia nechce úradnícku vládu a prečo?!?!?! Nezastavme sa pokiaľ nás neprestanú sústavne zavádzať a týmito divadlami získavať čas na upratovanie dôkazov!!!" píše rozhorčene Jozef.

"Hlavní podozriví idú vyšetrovať, to už kde sme, kde je spravodlivosť?!?!? Kde sme my ľudia?!?!? Môžeme sa mať všetci lepšie, len musíme všetky tie prasatá dostať za mreže!!!" znejú ďalšie nahnevané slová a ďalej vyzýva, aby ľudia v piatok vyšli do ulíc.

"Ľudia, všetci čestní ľudia - do ulíc!!!! Za Janka, Martinku a spravodlivosť, ktorú nám odopierajú!!!! Hlas ľudí, ktorí rozmýšľajú vlastnou hlavou touto šaškárňou neumlčíte!!! Už sa vašich peňazí nebojím!!! Do ulíc!!!!" dodáva Jozef.

K jeho rozhorčenému a nahnevanému statusu sa pridala aj mama Jankovej zavraždenej snúbenice Martiny Kušnírovej. "Áno, Jožko, správne. Martina a Janko by to takto chceli. Za nich a pre nich, nech sa všetci, ktorí majú na tom podiel viny, smažia v pekle," napísala pani Kušnírová.