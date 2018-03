Ľudovci navrhujú stáž pre novinárov pomenovať po zavraždenom Kuciakovi

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes venuje vražde Jána Kuciaka a bezpečnosti novinárov v EÚ. Štefanec vo svojom vystúpení povedal, že ľudia si zvykli na to, že „skutok sa nestal“, ale ak bolo cieľom vrahov vyvolať strach a apatiu, tak sa to nepodarilo. „Ľudia vyšli do ulíc, ale zhromaždenia sa neniesli v znamení nenávisti a násilia, ale boli za slušné Slovensko. Za slušné Slovensko, kde má každý rovnaké šance, za také Slovensko, aké chcel aj Ján Kuciak,“ pokračoval Štefanec s tým, že treba pokračovať tam, kde Kuciak skončil.

Za Európskych konzervatívcom a reformistov prehovoril Branislav Škripek. „V slovenskej hymne sa spieva 'To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu, vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo'. Je tragédiou, že blesky hromu boli výstrely vo Veľkej Mači, ktoré usmrtili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ povedal Škripek a pripomenul zmiznutie novinárov Pavla Rýpala a Miroslava Pejka. Škripek sa zároveň poďakoval kolegom z monitorovacej misie, ktorá bola minulý týždeň na Slovensku. „Chobotnica korupcie naťahovala chápadlá až na najvyššie poschodia slovenskej politiky. Verím, že tomu nastáva koniec,“ pokračoval Škripek a informoval kolegov, že ľudia po celom Slovensku zapaľujú sviečky, vyslovujú nesúhlas so súčasnou politikou, umelci posúvajú koncerty a vystúpenia.

Zo slovenských europoslancov vystúpila aj Monika Smolková zo Smeru. Podľa nej je atmosféra taká, že ľudia sa boja, že sa páchatelia nenájdu. Dokonca cíti aj beznádej. „Ja sa tejto nádeje nechcem vzdať,“ povedala s tým, že zavraždenie Kuciaka a Kušnírovej bolo čiernym dňom pre celú EÚ. Vražda novinárov sa podľa nej mohla stať kdekoľvek, nielen na Slovensku a Malte. Pýtala sa, čo sa urobilo pre to, aby nemal organizovaný zločin v EÚ miesto a aby sa teroristi nepohybovali po EÚ. Povedala, že pri daňových únikoch Únia prichádza ročne o bilión eur. Od kolegu Tomáša Zdechovského dostala otázku, ako ona ako východniarka vníma Kuciakove zistenia. „Žijem na východnom Slovensku a garantujem vám, že tam žiadnu mafiu nemáme,“ povedala s tým, že okrem talianskych podnikateľov tam pôsobia aj Nemci či Holanďania. Tí podľa nej na rozdiel od slovenských farmárov vedeli, ako čerpať európske dotácie.

Podľa ďalšieho poslanca za EPP Józsefa Nagya ľudia na Slovensku protestujú právom a v mnohých oblastiach sa nevedia dočkať spravodlivosti. Niektoré kauzy sa podľa neho nedajú dobre vyšetriť preto, že chýbajú európske štandardy. Tam, kde európska legislatíva je, sa zase dobre neuplatňuje. To je dôvodom, prečo je na Slovensku nedôvera a preto si zločinci dovoľujú čoraz viac.

Monika Beňová (Smer-SD) povedala, že všetky orgány robia všetko pre to, aby sa vražda vyšetrila. Podľa nej je povinnosťou EÚ chrániť životy novinárov, nevidí však zmysel v tom, aby sa v pléne EP obviňovala slovenská vláda alebo jej členovia. Myslí si, že novinári a politici by mali mať medzi sebou korektné vzťahy a rešpektovať sa, ak to tak na Slovensku doteraz nebolo, dúfa, že už bude. Vladimír Maňka hovoril o tom, že opozícia situáciu zneužíva. Kuciak podľa neho nepožiadal o policajnú ochranu, naopak, pár dní pred smrťou povedal, že si nemyslí, že by na Slovensku niekto zavraždil novinára.

Situácia na Slovensku je podľa Eduarda Kukana napätá. Verejnosť je vraždou novinára pobúrená, ale zároveň aj odhodlaná zabojovať a prejaviť svoj nesúhlas. Vláda Roberta Fica si podľa neho nezískala dôveru ani na Slovensku, ani v Európskej únii.

Kateřina Konečná, ktorá je v českej komunistickej strane, vyzvala, aby sa o Slovensku nevytváral obraz ako o krajine okupovanej mafiánmi. Zároveň si myslí, že je drzosť, že šéf ľudovcov Manfred Weber minulý týždeň vyzval premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

V rozprave vystúpil aj Claude Moraes, ktorý minulý týždeň viedol delegáciu europoslancov na Slovensku. Podľa jeho slov sa snažili zistiť, čo sa deje. Z rozhovoru s novinármi pochopili, že sa na Slovensku považujú za slobodných, ale že existujú aj hrozby, ktoré tu boli už aj pred vraždou Kuciaka.

Český eurosposlanec Jaromír Štetina (EPP, TOP 09) si myslí, že ľudia v strednej a východnej Európe sa začínajú prebúdzať a vyjadrujú svoj nesúhlas. Vražda novinára bola akousi rozbuškou, pochopili, že Nežnú revolúciu treba dokončiť demokratickými prostriedkami. Ľudia protestujú nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku. V jeho rodnom Česku sú protesty proti tomu, aby nebol agent ŠTB premiérom.

Benedek Jávor, ktorý bol takisto v delegácii EP na Slovensku, tvrdí, že z vraždy sa musí poučiť celá EÚ. „Situácia investigatívy a slobody je vecou, ktorú by sme mali skúmať, potrebujeme lepšiu právnu ochranu whistleblowerov,“ povedal. Takisto sa pýtal, ako je možné, že takéto obrovské zločiny mala Únia celé roky pred nosom a európske inštitúcie ich nedokázali rozkryť, kým novinári to dokážu za niekoľko mesiacov. Kontrola eurofondov podľa neho nie je dostatočná.

Europoslanci vo svojich vystúpeniach odsúdili vraždu nielen Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia, ktorú zabili bombou v aute. Mnohí poslanci EP hovorili o eurofondoch s tým, že vyzdvihli Úrad spoločného európskeho prokurátora, ktorý má vyšetrovať práve zneužitie eurofondov. „Občania Európskej únie sú už unavení z korupcie a beztrestnosti,“ povedala významná francúzska politička Eva Joly s tým, že je na strane miliónov Slovákov. Iní zase pripomenuli, že tragické a odsúdeniahodné vraždy novinárov sú aj inde v Európe – napríklad na Ukrajine. Podľa viacerých by EÚ mala robiť viac pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a ochranu novinárov. Iní europoslanci hovorili aj o výrokoch Fica na adresu novinárov, v pléne zaznelo aj to, že premiérove výroky mohli legitimizovať takéto konanie.

Eurokomisár Julian King vo svojom záverečnom slove povedal, že je potrebné vyšetriť tento prípad, informoval Europol koncom februára nasadil svoj tím na Slovensku. Tento tím poskytuje slovenským vyšetrovateľom podporu vo forme vzdelávania a skúsenosťami. Takisto si je vedomý volaní po tom, že na Kuciakov prípad by sa mal pozrieť aj OLAF. Okrem toho informoval, že Komisia príde s legislatívnym návrhom na posilnenie ochrany whistleblowerov. Monika Panayotova za Radu povedala, že vezmú na vedomie všetko, čo počas debaty odznelo. Verí, že slovenské orgány budú schopné zaručiť právny štát. Dodala, že Rada EÚ pripisuje veľký význam ochrane médií a novinárov. Na tohtotýždňovej schôdzi EP bola k ochrane novinárov rozprava, hlasovanie k nelegislatívnemu návrhu bude na aprílovej plenárnej schôdzi.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku.